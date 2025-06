Así fue la celebración de Karina García y Altafulla ante su victoria en ‘La Casa de los Famosos’

Anoche, Carla Giraldo y Marcelo Cezán fueron los encargados de exponer los resultados de las votaciones, donde los cuatro finalistas se unieron para así conocer quién sería el ganador. Siendo Emiro Navarro y ‘La toxi costeña’ los primeros en salir de la casa más famosa de Colombia, teniendo la oportunidad de ver después de casi cuatro meses a sus familiares. Finalmente, quien alcanzó el mayor número de votaciones fue Altafulla, convirtiéndose en el ganador de ‘La casa de los famosos’ en su segunda versión.

El ganador de ‘La casa de los famosos’, además de ser el último en abandonar la casa y por ende, en apagar las luces, se llevó el premio de los 400 millones de pesos, cifra bastante alta, teniendo en cuenta que por cada semana que siguen vigentes en el programa recibiendo una cifra antes acordaba por RCN y el participante, lo que deja al ganador con una alta suma de dinero a pesar de los más de cuatro meses dentro de la casa.

Una de las personas que lo estaba esperando por fuera era Karina, quien fue la Jefe de su campaña y logró quedarse algunos días más acompañándolo. Ahora con su salida, la pareja no dudó en mostrar que están bastante juntos y que celebraron por todo lo alto en el hotel donde se estaban hospedando. Ambos se vieron bastante amorosos y felices por el gran logro de ambos fandoms.

Marcelo Cezán se despidió de ‘La Casa de los Famosos’ con cuestionable apodo para Karina García

En la noche de la gran final, también hubo espacio para las bromas, una de ellas protagonizada por Marcelo Cezán, que decidió decirle a Karina que era “la lágrima de oro del reality”, lo que derivó en que la modelo se tomará el tiempo de contar una historia sobre su niñez.

“Supuestamente, me gané el premio a la más llorona y nunca me lo dieron, por ahí me dicen ”Karina llena eres de lágrimas". Pero me pone muy feliz que el último día en la casa lloré pero de felicidad. Cuando yo era ‘chiquita’ me decían ‘el equipo’ en la guardería porque lloraba demasiado. Siempre he sido obviamente más aquí en la casa porque los sentimientos son más fuertes. A mí me decían boba porque lloraba por todo, pero si lloraba lo hacía de verdad. (...) Me volví una persona supremamente fuerte y me siento muy feliz por eso“, expresó García.