Marcelo Cezán puso a Colombia a escuchar su tos en plena final de ‘La Casa de los Famosos’; Carla se le burló

La segunda entrega de ‘La Casa de los Famosos’ tuvo su gran final la noche de este lunes 9 de junio, con una emisión de tres horas en vivo y en directo que se emitió desde las 8:00 p.m hasta las 11:00 p.m. Como cualquier transmisión en vivo se presentaron situaciones que no pueden controlarse, una de ellas protagonizada por Marcelo Cezán y por la que Carla Giraldo lo ‘boleteó’ frente a millones de colombianos.

PUBLICIDAD

Andrés Altafulla, Emiro Navarro, Melissa Gate, y ‘La Toxicosteña’, fueron los cuatro elegidos por los televidentes para disputarse el trono que ostentaba Karen Sevillano y de paso ganarse los $400 millones de premio final; además de tener el privilegio de apagar las luces de la casa más famosa del país.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> La Toxicosteña aseguró que Karina le llamó “sucia” en La Casa de los Famosos; provocó una pelea

Cancelaron la fiesta de La Casa de los Famosos Sábado de fiesta de La Casa de los Famosos (Captura de pantalla.)

En medio de la emoción y justo en el momento que Cezán y Giraldo le iban a dar el paso a las celebridades para que saludaran a sus familiares, al también presentador de ‘Bravíssimo’ lo atacó una fuerte tos que no pudo ocultar debido a que tenía conectados los micrófonos. Ante esto, Carla intentó salvarlo saludando a los finalistas y al jefe diciéndoles que “la tos de Marcelo también los saludaba”; a lo que Cezán respondió pidiendo una “pastillita” para aliviar la ”carraspera".

Cabe acotar que minutos antes a que comenzara la emisión de la finalísima uno de los eliminados, Alerta, calentó las cosas al defender su voto a favor de Altafulla: “Yo me quedó con lo mejor, con los premios. El voto es sencillamente por emoción, no fue un voto para ir en contra de los otros finalistas. Hay muchas teorías, muchas cosas, pero todo realmente es basura. (...) Yo hice contenido con todos. (...) Las teorías no van con mi voto, vote por el amor, la comprensión y la amistad”, manifestó el cuenta chistes.