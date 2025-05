Karen Sevillano reveló el motivo por el que fue sustituida en ‘El After’ de ‘La casa de los famosos Colombia’

Luego de finalizada la gala 95 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ que dejó la placa de nominados y hasta discusiones en vivo entre Yina Calderón y Altafulla, inició ‘El Alter’, en el que Marcelo Cezán tuvo que sustituir a Karen Sevillano quien no pudo cumplir.

Y es que la presentadora Karen Sevillano no asistió a ‘El After’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ porque fue una de las celebridades que estuvieron en el estreno privado del documental ‘Mañana fue muy bonito’ de Karol G, por lo que desde allá contó por medio de sus historias en Instagram lo que fue el evento.

“Me acabé de tomar una foto con Karol G ¡Padre misericordioso! Ella me dijo ‘Kareeeeen, mami, mi reina hermosa qué más’. Le dije ‘Karol Gicita mamita, me diste vestido, me diste discurso y me lo diste todo’. Nos reímos juntas”, dijo Karen Sevillano en medio de risas.

La caleña no dudó en expresar su emoción por conocer a la paisa y estar presente en el estreno, por lo que al compartir las fotografías que compartieron le dedicó un breve, pero hermoso mensaje a la cantante.

Karen Sevillano y Karol G desde las redes sociales Foto: Instagram @karensevillano

“Conocí a @karolg! Este momento siempre estuvo en mi mente y hoy hace parte de mi realidad. Solo puedo decir Gracias”, escribió Karen Sevillano y tal como era de esperarse el post no tardó en llenarse de diversas reacciones por parte de su comunidad digital.

Es de recordar que Karen Sevillano y la comediante Vicky Berrio son quienes llevan las riendas de ‘El After’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ desde el pasado 26 de enero cuando se estrenó la temporada del reality de RCN.

¿Cuándo se estrena en Netflix el documental ‘Mañana fue muy bonito’ de Karol G?

El documental ‘Mañana fue bonito’ de Karol G llegará a Netflix el próximo 8 de mayo y en él se podrá ver lo que fueron los inicios de la cantante y el camino a realizar una de las giras de estadios más ambiciosas de los últimos tiempos para una cantante latina.

Karol G abrirá su corazón en el documental y se mostrarán imágenes nunca antes vistas de lo que fue ‘Mañana Será Bonito Tour’ con el que hizo historia a mediados del año 2024.