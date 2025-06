Melissa y Yina exponen contenido íntimo de Karina García e internautas las apoyaron

Durante el último brunch de la final de ‘La casa de los famosos’, los finalistas subieron a la terraza junto a los jefes de campaña para tener uno de los últimos encuentros grupales dentro de la casa.

Altafulla, Emiro, La ‘toxi’ y Melissa Gate son los finalistas de esta temporada, desatando una gran tensión en redes sociales, por las votaciones. Entre una de esas tensiones, Melissa y Yina se aliaron para contrarestar la llegada de Karina a la casa.

¿Mellissa Gate y Yina Calderón revelaron la verdadera profesión de Karina García?

Durante ese tensionante momento, Yina se refirió sobre lo que paraa ellaa resulta incoherente por parte de Karina: “Habla del amor propio lo cual me parecemuy importqnte inculcárselo a las mujeres. Yo creo que para hablar de amor propio tiene que empezar por uno mismo. Karina, si hay videos tuyos pornográficos, cuando salgamos te los mando por Whatsapp. Todos están virales. Me parece el descaro que regreses a una casa donde te han dicho prepago y scort”.

Asimismo, cuando fue el turno de Melissa, también tocó el mismo tema con Karina, con la diferencia, de que la creadora de contenido pidió acción a sus seguidores en redes sociales: “Me trastorna demasiado que una mujer que vende su cuerpo venga a decirme a mí todo lo que me dijo. Me pareces tan hipócrita, farsante. Y qué bueno que Colombia lo está viendo para que vean quién es la mentirosa. Eres tan mentirosa, que le quitaste el novio a tu mejor amiga, y después saliste a decir que ella te lo había quitado a vos, imagínate lo descarada que eres. Todo el mundo sabe que eres prepago, menos tú (...) ¿Quién es más mentirosa? tú que viniste a venderte como modelo, como presentadora sabiendo lo que haces afuera, o yo que soy una persona normal, estudiante que siempre hablo con la verdad”.

Del mismo modo, le recalcó que “Tu tienes la P tatuada, la Pen la frente, la P de perdedora. Invito a la pandilla (sus seguidores) a que hagan viral los videos de Karina donde está haciendo actos indeibdos y tocándose”. Mientras ambas creadoras de contenido mencionaban estas palabras, Karina las asumió de forma burlona y retadora, lo que causó mayor

Efectivamente, las paralas de Melissa tuvieron repercusión, ya que en redes sociales comenzaron a revelar el nombre de dichos videos en internet y dándole la razón a Yina Calderón y a Melissa, ya que a pesar de la negativa de Karina, los videos sí son reales.