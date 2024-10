Marcelo Cezán se sinceró y habló del extremo al que llegó por la rumba y las adicciones

Una de las figuras más destacadas de la pantalla chica en Colombia es el caleño Marcelo Cezán, hombre que a sus 53 años ha logrado destacar en distintas aristas del arte como el baile, el canto y la actuación, este último uno de los talentos por los que lo conocieron internacionalmente, ya que lo llevó a ser parte de producciones como ‘Morena Clara’, ‘Mambo y canela’, y ‘Doña Barbara’. Pero no todo ha sido color de rosa en la vida de Cezán, ya que en medio del éxito se topó con las adicciones y reveló que estos vicios lo llevaron a un delicado límite. ¿Cuál?

La versatilidad de Marcelo frente a las cámaras lo tiene actualmente en el canal City Tv, medio en el que destaca por su programa Bravíssimo y que recientemente lo convirtió en protagonista del formato de entrevistas ‘La Habitación Invisible’, en el que Cezán reveló detalles desconocidos sobre una etapa de su vida en la que el consumo de sustancias casi lo hace terminar con su carrera.

Así celebró Marcelo Cezán su cumpleaños 53 al aire en Bravíssimo Foto tomada de redes sociales de Marcelo Cezán

“Cuando empiezan esas primeras señales como que la novela no funcionó, que no dan los números o que no estaba registrando también, que me veía hinchado. (...) Fue algo paulatino, hubo momentos en los que no iba bien y decía que iba en picada. Hasta que un día una manager me dijo que nadie quería trabajar conmigo”, expresó el nacido en la sucursal del cielo.

“Yo llegué a extremos de estar ‘enrumbado’ con una novia en Chía y tener el llamado de una novela muy exitosa y no iba a grabar. (...) Le decía al productor que había tenido una caída. (...) Me pedían que les mandara una foto. (...) Fui capaz de darle un cabezazo a una pared. (...) Me reventé la cara y le mandé la foto. (...) Solo para quedarme sin hacer nada productivo. Me estaba ganando la adicción”, añadió.