Este fue el gesto que tuvo Mateo ‘Peluche’ al reencontrarse con Norma Nivia tras su eliminación

El pasado domingo se llevó a cabo una de las últimas galas de eliminación de La Casa de los Famosos, las cuales definirían quienes entraban al top 5 de finalistas. Quien no logró llegar a este punto de la competencia fue Mateo Peluche, al competir por un cupo en la casa con Altafulla y Emiro Navarro.

Si bien, desde hace varias eliminaciones, los presentadores optan por no revelar al participante más votado, sino, por el contrario, hacerlo de manera aleatoria. El primero en ingresar a ‘La casa de los famosos’ fue Altafulla, mientras que en segundo lugar, ingresó a la casa, Emiro Navarro. Con su salida, expresó su deseo de por fin encontrarse con su “flaca”.

Al salir, los famosos deben cumplir un tiempo bajo las condiciones del canal, desde estar en diferentes entrevistas como el paso con un psicólogo si es necesario, para así entregarles sus celulares y que regresen a la normalidad.

Durante el paso de Mateo por el AfterShow del reality, expresó su deseo por ver a Norma Nivia, por lo que ella llegó de sorpresa, pero solo hasta este jueves la pudo visitar en su hogar. Por lo que compro un ramo de girasoles y llegó al apartamento de la actriz, que lo recibió con una sonrisa y un gesto de amor.

¿Realmente Norma Nivia tuvo intimidad en el reality con Mateo ‘Peluche’?

Como es de costumbre, los famosos al salir realizan toda una gira de medios, en la que hablan de su experiencia dentro de la casa y por supuesto, aprovechan para aclarar o desmentir rumores. Este lunes ha sido el turno de Karina, quien se ha enterado de todas las acusaciones y lo que se ha dicho de ella fuera de la competencia. Por otro lado, Norma Nivia pasó por Los40, lugar en donde no dudaron en preguntarle sobre las relaciones íntimas.

“Norma, ¿usted y Peluche si se comieron esos dulces o no?“, preguntó Pipe Flórez, a lo que ella contestó: ”Ah no, no. Ya siendo aquí relajada y todo, diciéndolo en u lenguaje que todos entendemos, fue Blue jeaneadas de adolescentes. Pero no, eso nos falta, es una cosa que debemos hacer cuando él salga ya, después de la final."

Adicional a esto, Norma recalcó que no fue fácil resistir a la tentación,señalando que el cuerpo de Mateo le parecía totalmente atractivo, sobre todo los oblicuos. Ante todo, indicó que Mateo es un hombre muy respetuoso y nunca se sobrepasó, por respeto a sus familias y a los televidentes.