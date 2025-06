Altafulla superó a Melissa Gate en porcentajes de votaciones, ¿próximo ganador?

Esta noche de jueves, ‘La Casa de los Famosos’ tuvo una nueva eliminación con el fin definir el top 4 de finalistas en la competencia. Antes de llegar a esta nueva ceremonia después de 131 días de convivencia, tuvieron la compañía de los Jefes de Campaña, que también se despidieron hoy.

Desde unos días, Carla y Marcelo anunciaron la dinámica de mostrar los porcentajes de los famosos, sino que entran de forma aleatoria. Esta noche la primera en ingresar fue Melissa Gate, seguida de Altafulla, Emiro y la Toxi Costeña, por lo que la nueva eliminada de la casa es La Jesuu.

Lo que sorprendió del capitulo, tras la salida de Valentina, fue cuando Carla Giraldo mostró los resultados, mostrado que Altafulla obtuvo el mayor porcentaje de votación, pues obtuvo el 47,44%, mientras que Melissa Gate el 36.83%. Esto cambia un poco los rumores de que quizá Melissa sea la ganadora, por lo que Altafulla ahora es de los competidores más fuertes.

La primera rueda de prensa en ‘La Casa de los Famosos’

Este jueves llegó el momento en el que los famosos estarían ante la exposición de algunos medios de comunicación del país para responder las preguntas que tuvieran. En las horas de la tarde, todos fueron citados en la terraza de la casa, los medios empezaron a preguntar en el orden que indicó Sandra Bojórquez.

Cuando llegó el turno de Publimetro, se les preguntó a los finalistas por el mejor y peor momento que han vivido hasta el momento en el reality, la primera en contestar fue Melissa Gate, que inició por lo peor.

La participante aprovecharía este momento para volver a poner en la conversación el supuesto acoso que vivió por parte de Altafulla, describiéndolo como lo peor en el reality. Gate justificó su respuesta con que ella no quería tener al artista cerca de ella todo el tiempo y que no respetara sus espacios personales, si ella no lo pedía, lo que significaba un rotundo acoso.