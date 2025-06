Karina García tendría deuda con marca que la patrocinó en algunos eventos al salir del reality

Karina García regresó brevemente aLa Casa de los Famosos Colombia 2 en calidad de jefa de campaña de Andrés Altafulla, quien se perfilaba como uno de los finalistas del reality.Este retorno fue una de las sorpresas más comentadas de la temporada, generando gran expectativa entre los seguidores del programa.

Según reportes, García habría recibido una oferta de 52 millones de pesos por su participación de tres días, una cifra que ha generado debate debido a su alto perfil mediático y a su ya lucrativo compromiso como anfitriona en una discoteca de Medellín.

Su regreso no solo reforzó la campaña de Altafulla, sino que también reavivó su popularidad entre los televidentes y que tan solo un día en la casa ha bastado para que se vuelva a pelear con la Toxi Costeña y Yina Calderón. En estos momentos por medio de redes sociales está rondando un clip de una pelea entre Karina y Yina que se dio en el beuty, esto porque al parecer García sigue victimizándose y usando a Dios con Altafulla.

Dentro de su reproche, Calderón le dijo que ella ya no eran finalistas para que siguiera queriendo tener la atención. Además de mencionar que no le cumplió a la marca Versa For Men, al no hacerles publicidad por algunos vestidos que uso y esto habría sido lo pautado, cuando Yina mencionó esto, García quedo en silencio.

Por su parte, la marca emitió un comunicado oficial confirmando lo que dijo Calderón “Fuimos los diseñadores del vestido que Karina lució en la gala de los Premios Heat, así como del traje que usó su manager Deiby Colorado. Ambos diseños los realizamos con muchísimo amor, dedicación y entrega, como todo lo que hacemos en VERSA FOR MEN (...) Sin ánimo de generar polémica ni hablar mal de nadie, queremos ser honestos con nuestros seguidores y clientes: la situación con Karina García y su mánager Deiby ha sido muy frustrante. Hasta el día de hoy, seguimos esperando la publicidad prometida, que fue acordada como NO PAGA, es decir, por colaboración. Nuestro compromiso siempre ha sido la transparencia, la responsabilidad y el respeto. Por eso sentimos que eraimportante expresarnos.”

El recap lo terminaron mostrando a los famosos el crecimiento de sus cuentas en Instagram, desde su ingreso a la casa, en el caso de la Toxi Costeña pasó de tener 88.900 seguidores a 666.679, por lo que reaccionó de forma eufórica al asegurar que ha perdido muchas cuentas.

El segundo en mostrar fue Emiro Navarro, que paso de 1.177.512 seguidores a 1.859.652, es decir que está muy cerca los dos millones. La Jesuu pasó de 148.216 seguidores a 970.079, mientras que Altafulla pasó 418.634 seguidores a 1.313.041 siendo de las que más ha obtenido seguidores.

Finalmente Melissa Gate pasó de 131.636 seguidores a 1.549.496, creciendo con el 1.77%, es decir que es la famosa que más ha crecido en redes sociales y que si fuera por estos datos sería la más probable en ganar la segunda temporada del reality.