Ricardo Orrego habló de “rosca” en la Selección Colombia por la nula convocatoria de Dayro Moreno

La Selección Colombia, dirigida por el argentino, Néstor Lorenzo, se enfrenta nuevamente a las Eliminatorias los próximos 6 y 10 de junio, con una convocatoria de jugadores que no ha caído muy bien en algunos sectores, por la falta de nombres del futbol local como el de Dayro Moreno. Al respecto, son muchas las figuras que han dado su opinión, dentro de ellos el periodista Ricardo Orrego, quien incluso habló de “rosca”.

La última lista de Lorenzo se convirtió en una de las más accidentadas desde que tomó el timonel del equipo cafetero, luego de que sumara varias bajas, la primera la de Jhon Córdoba, delantero del Krasnodar, que fue reemplazado por Rafael Santos Borre, quien también tuvo que decir adiós tras una lesión, dándole paso a la llegada de Luis Suárez, goleador de la segunda división de España.

La llegada de Suárez a la nómina ha generado gran controversia, debido a que muchos esperaban la llegada de Dayro, goleador del Once Caldas que viene brillando en el FPC y la Copa Sudamericana; al respecto, Ricardo Orrego emitió la siguiente editorial en la emisión de ‘Mañanas Blu’ de Blu Radio de este 3 de junio.

“Esta es una accidentada convocatoria (...) Yo siento que Dayro no está en el radar, no está en la rosca, o no está en la convicción del técnico. (...) Respecto a Suárez, para cualquier jugador ser llamado a la Selección Colombia es de un gran valor, pero esto no ha caído bien en el Almería, ya que lleva 27 goles en 41 partidos jugados; y resulta que el 7 y el 11 de este mes el Almería se enfrenta al Oviedo en un partido crucial para el ascenso. Mejor dicho le quitaron el dolor de cabeza al Oviedo”, expresó Orrego.