“A mí me sacaron”: Cantante venezolano de ‘Los Diablitos’ arremetió contra hermano de Omar Geles tras su despido

La agrupación ‘Los Diablitos’ fundada por el fallecido Omar Geles y el cantante Miguel Morales, es una de las más exitosas del género vallenato, y por ella han pasado voces como las de Álex Manga y Jesús Manuel Estrada. Justamente uno de sus más recientes vocalistas, el venezolano Jorge González, decidió romper su silencio tras su salida del grupo, arremetiendo en contra de Juan Manuel Geles, hermano del fallecido creador de ‘Los caminos de la vida’.

La llegada de González se dio en 2021, luego de que a la puerta de Juan Manuel, manager del grupo, llegara un video viral en el que Jesús interpretaba el tema ‘Tres Noches’; clip que dio paso a una serie de bendiciones para el nacido en Venezuela, como el lanzamiento del tema ‘Yo soy tu cielo’, y una serie de presentaciones en los Estados Unidos y por su puesto su show en la edición 58 del Festival de la Leyenda Vallenata, en la que había artistas del talante de Chayane, Peter Manjarrés y Kapo.

Omar Geles Captura de pantalla

Inesperadamente y previo al inicio de su gira por Europa, se dio a conocer que González ya no hace parte de este grupo, decisión de la que el cantante salió a hablar en sus redes en una transmisión en la que denotó tristeza, debido a que llevaba 4 años allí.

“Yo ya no sentía respeto, ya todo se estaba perdiendo, yo le agradezco mucho an Juan Manuel Geles, pero ellos tienen que agradecerme a mí también, ambos tenemos que agradecernos, pero no pueden ponerse a tomar represarías conmigo a querer estar humillándome, a difamarme y decir cosas feas porque eso no va conmigo. Yo lloro porque estas lágrimas son ciertas, son lágrimas de verdad”, manifestó González.

“Yo no salí de ‘Los Diablitos’ a mí me sacaron, porque yo le metí el pecho a la agrupación, con hambre y con pudor, representando a mi Venezuela y a mi Colombia. A mí no me metió Omar Geles, a mí me metió Juan Manuel a la agrupación. No sean incrédulos”, añadió.