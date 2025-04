Madre de Omar Geles reveló historia inédita que no está inmersa en las letras de ‘Los Caminos de la Vida’

Un ataque al corazón acabó con la vida del compositor y acordeonero Omar Geles, hombre que partió de este mundo terrenal a los 57 años en Valledupar, el pasado 21 de mayo. A casi un calendario de su partida, su señora madre, Hilda Suárez, reveló una historia inédita de su vida, que no está plasmada en la obra maestra del vallenato, ‘Los Caminos de la Vida’, tema proveniente de la mente de Geles.

Los días siguen pasando y el vacío que dejó Omar no se ha podido llenar, sin importar los homenajes que se le han realizado, como el que ejecutó el equipo Alianza Valledupar, que junto a la hermana del creador de Los Diablitos, Naiduth Geles, realizaron una camiseta conmemorativa , en la que resaltan varios valores asociados al pensamiento del fallecido artista, dentro de ellas su ferviente fe, ya que en esta indumentaria resalta la frase: “Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, búscalo”.

Muere cantautor colombiano y rey vallenato Omar Geles, autor de 'Los caminos de la vida' (Adamis Guerra/EFE)

Justamente Naiduth , fue la encargada de dar a conocer una historia inédita de su mamita, que ya acumula más de 400.000 reproducciones en Instagram, clip en el que doña Hilda, habló de cómo superó el hecho de que sus prógenitores no la apoyaran para cursar sus estudios escolares.

“Mi mamá tenía un poco de hijos y ella puso a todos sus hijos en el colegio y a mí no me puso, porque no era hija del mismo papá. Entonces, cuando yo ya tenía 14 años, me puse a trabajar y a de ahí me daban para comprar mi comida. Me daban 80 centavos y eso era ‘plata’, y yo compraba lo que yo quería. Una vez me compré una ‘Cartilla número uno’, lápices, cuadernos y todo lo que necesitaba para ir al colegio. Pero no me fui a ningún colegio, le pedía a mis amigos que me hicieran un repaso y que me pusieran tareas, y si no las hacía les pedía que me dieran un ‘cocotazo’”, manifestó Hilda.