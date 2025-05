Valentina Taguado se defendió al ser cuestionada por no “respetar el luto” de su abuela e irse de fiesta

Hace un par de días, la querida ‘Impresentable’, Valentina Taguado tuvo que despedirse de su abuela, quien falleció. Ella quiso compartir la noticia con sus seguidores y así mismo homenajear a su abuela por medio de sus redes sociales. Si bien no se especificó la fecha de la noticia, Taguado posteó un video de su abuela, a quien se le ve alentada y contando una particular historia entre risas y chistes.

“Así te recordaré siempre aguelita, sonriendo. Desde ya me haces mucha falta TE AMO TE AMO TE AMO. Un abrazo a mi aguelito, cuéntale muchos chistes malos, descansa mi reina linda, gracias por siempre darnos tanto, tanto amor. Avísenle a sus familiares que los van a hacer reír, ojito ahí” fueron algunas palabras de la locutora hacia su “aguelita”.

Por otro lado, Valentina estuvo ausente del Festival Vallenato al lado de sus compañeros de ‘Impresenables’, pero se mostró acompañando a Beéle un concierto que tuvo el miércoles a las afueras de Bogotá. Razón para que la atacaran por su Instagram por “salir de fiesta y estar de luto”.

¿Qué respondió Valentina Taguado ante críticas por el luto de su abuela?

Valentina fue contundente con su respuesta, indicando que seguirá con su vida porque así se lo prometió a su abuela y se preguntó sobre la forma “correcta” para estar de luto:

“Me fui de blanco a su despedida, y me agarré con el padre de la iglesia, no me paré en la iglesia, no comulgué, no hice todo el protocolo que tiene la iglesia, volvía trabajar a los dos días. Sigo y seguiré mi vida como la llevaba, porque se lo prometí, porque así soy y porque si eso le hacía feliz cuando la podía escuchar, sé que la hace feliz ahora (...)”

Agrando: “¿Según esto, el luto tiene días, colores, formas? ¿O sea, como paso mi luto si también me lo imponen?. Justo soy poco de seguir lo que me dicen, lástima."

Valentina Taguado y su relación con Beéle

Valentina ha expresado en múltiples ocasiones que simplemente son amigos cercanos. Además de que ella ha estado un poco ausente de redes, pero en la noche del miércoles 30 posteó algunas historias junto al cantante. Taguado estaba nada más que tras bambalinas del show de Beéle en el Rancho MX, restaurante de Pipe Bueno.

Los artistas estaban llevando a cabo el Rancheton, en el que se presentó Beéle, Pipe Bueno, pero también el artista vallenato, Elder Dayan Díaz. Un momento que llamó la atención de la noche, fue el espacio dado a Luisa Fernanda W para cantar algunas de sus canciones.