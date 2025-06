Felipe Arias, de Noticias RCN, habló de los episodios de violencia en su niñez, “sufrí mucho”

Noticias RCN es un informativo que hace parte de la parrilla de contenidos del Canal RCN, estando presente a lo largo de más tres emisiones, en las cuales da a conocer los diferentes hechos que rodean al país y al mundo en términos sociales, políticos, culturales y deportivos, bajo la presentación y reportaje todo un grupo de periodistas, entre los que se destacan Felipe Arias, quien recientemente habló de los episodios de violencia que vivió en su niñez.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Felipe Arias, de Noticias RCN, confesó la situación que lo tenía con el corazón partido, “clamando, implorando”

Desde hace varios años, Felipe Arias ha formado parte de Noticias RCN, estando presente durante las emisiones del medio día del informativo, actualmente compartiendo set en compañía de Inés María Zabaraín, esposa de Jorge Alfredo Vargas. Obteniendo una amplia acogida por parte de los televidentes debido a su profesionalismo y carisma.

La participación del periodista de RCN en la pantalla chica también ha traído consigo que tenga un crecimiento en las redes sociales, donde termina siendo bastante activo. En su más reciente publicación, Arias se refirió a algunas de las situaciones que vivió, donde la influencia del trago tuvo mucho que ver:

“Esta mañana pasaba por un barrio y en una cantina había 3 señores dormidos en una mesa de unas 30 0 40 botellas de cerveza. Me dio tristeza y me puse a pensar en que será de sus hijos, en su esposa, si los tienen y que están pensando también preocupados de donde estará (…) Me fui a la infancia cuando pequeñito sufrí mucho por una persona de la familia que tenía malos tragos y se volvía violento. Eso me lo marca a uno cuando pequeñito, debemos pensar en nuestros niños, nuestra esposa.

Hace 24 años me casé y prometí que ni mis hijos, ni mi esposa me iban a ver con tragos y si me tomo un whisky o un vino que es lo máximo que tomo porque nunca me ha emborrachado en la vida, será con mi esposa. Nunca para maltratarla ni para hacer el ridículo o que mis hijos sientan vergüenza, debemos pensar en todas las consecuencias del licor".

¿Cuántos hijos tiene Felipe Arias, de Noticias RCN?

Felipe Arias, en medio de su matrimonio de 24 años con Viviana Montenegro, le dio la bienvenida a sus tres hijos. La mayor de la familia es Sofía, quien actualmente adelanta su carrera profesional y a la par busca convertirse en creadora de contenido.

PUBLICIDAD

El segundo en llegar a la familia fue Pablo, que no es tan activo en sus redes sociales, pero a pesar de ello, deja clara su religión y la palabra de Dios, tanto Sofía como Pablo cuenta con pocos años de diferencia, siendo el consentido de la familia, Martín, que estaría sobre sus 8 años de edad y llegó para unirlos mucho más.