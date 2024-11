Hija de Felipe Arias de Noticias RCN destapó las costumbres extrañas que tiene su familia

Uno de los medios de comunicación más vistos en Colombia es precisamente Canal RCN, que lleva más de 20 años siendo parte de los hogares colombianos llevándoles la primera información por medio de Noticias RCN, así como también una amplia gama de producciones que buscan entretener a la audiencia y hacer seguir creciendo al canal.

Una de las caras más reconocidas dentro de Noticias RCN es, precisamente, Felipe Arias, quien se destaca durante las emisiones del medio día, en compañía de Inés María Zabaraín, también presentadora, periodista y esposa de Jorge Alfredo Vargas. Sin embargo, más allá de los logros profesionales del presentador, quien tampoco pasa desapercibida por medio de sus redes sociales es su hija, Sofía.

La joven, quien estaría sobre sus 23 años de edad, ha buscado darse a conocer por medio de las redes sociales en la creación de contenido, evidenciando su naturalidad y carisma frente a las cámaras, que ha sido la forma en la que ha conectado con sus seguidores. Además de evidenciar algunas de las rutinas que realiza a diario, también hace varios días mostró algunas de las costumbres extrañas que tienen en su familia.

“Cosas que, al parecer, solo hacemos en mi familia (…) Primero echarle salsa de tomate a la pasta, eso en que mundo es raro. O sea, la gente cuando yo lo hago o cuando alguien de mi familia lo hace es como, ¿qué estás haciendo? (…) Cosa número dos en mi casa no decimos soltar la taza del baño, cuando uno va al baño. Yo crecí con la palabra largar, o sea uno en mi casa larga el baño y creo que esa palabra no existe todavía porque no conozco a nadie más que lo diga y me enteré, hace muy poquito (…)

Aunque esto este mal en mi familia, todos los primos de mis papás son mis primos, primos segundos, como quieran llamarlo, porque la gente normalmente les dice tíos. A esos primos de los papás, yo les digo primos para mí, mis tíos son los hermanos de mis papás o los hermanos de mis abuelos, de resto para mí todos son primos (…) En mi familia se inventaron un idioma, mi abuelo y sus hermanas que hablan hasta el día de hoy para que la gente no entienda de lo que hablamos (…) Quinta, en mi casa se come banano con todo más o menos, al menos mi mamá y mi hermano para ellos está bien comer frijoles con banano, con pasta banano, con pollo banano, con todo. O sea, en mi casa no es una fruta, sino como un acompañamiento para el almuerzo”, fueron las palabras de Sofía Arias, hija de Felipe Arias, de Noticias RCN.