Felipe Arias, de Noticias RCN, mostró la escena de celos que le hizo su hija

El Canal RCN es un medio de comunicación con bastante acogida en el país, pues durante más de dos décadas se ha encargado de convertirse en uno de los favoritos por los televidentes, quienes encuentran una amplia gama no solo de información, investigación y entrevistas, sino también de entretenimiento, para quienes buscan relajarse en sus tiempos libres o mientras que realizan alguna actividad. A lo largo de los años han sido varias las caras que se han ganado el cariño del público, entre ellas, Felipe Arias, de Noticias RCN, quien mostró la escena de celos que le hizo su hija.

¿Cuántos hijos tiene Felipe Arias, de Noticias RCN?

Felipe Arias, de Noticias RCN, tiene tres hijos, quienes son fruto de su matrimonio de más de 20 años con Viviana Montenegro, su esposa. La mayor de la familia es Sofía, quien actualmente adelanta su carrera profesional y a la par busca convertirse en creadora de contenido.

El segundo en llegar a la familia fue Pablo, que no es tan activo en sus redes sociales, pero a pesar de ello, deja clara su religión y la palabra de Dios, tanto Sofía como Pablo cuenta con pocos años de diferencia, siendo el consentido de la familia, Martín, que estaría sobre sus 8 años de edad y llegó para unirlos mucho más.

¿Cuál fue la situación que vivió Felipe Arias, de Noticias RCN, con su hija, Sofía?

A través de un video compartido por medio de sus redes sociales, Felipe mostró que su hija no pierde tiempo cuando se trata de analizar sus comportamientos: “Mi papá aquí presente, casado con mi mamá, tres hijos, los sobrinos que quiera, no es amante de tener mascotas en la casa o sea cero (…) Pero quiero compartirles su fondo de pantalla, no está Pablo, no está Martín, no estoy yo, no está mi mamá, no está mi abuela y está el perro de mi tía. Nos quitó, pues el puesto, el Milo de todas las personas me lo podía esperar, pero de mi papá“, fueron las declaraciones que añadió Sofía Arias.

Mientras que el periodista de Noticias RCN no guardó silencio y reiteró: “Milo es hermoso (…) así es la vida”.

¿Cuál es la relación de Felipe Arias con Inés María Zabaraín en Noticias RCN?

Desde hace un buen tiempo, Felipe Arias e Inés María Zabaraín hacen parte de la emisión del medio día de Noticias RCN, donde se encargan de brindarles a los televidentes las principales noticias que suceden, haciendo un recorrido por diferentes ciudades del país y sobre lo ocurrido sobre las primeras horas del día.