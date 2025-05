Carlos Vargas, de ‘La Red’, habló de la dolorosa infidelidad que vivió, “empecé a sentir la tusa”

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales con mayor acogida en el país, empezando por su informativo de Noticias Caracol y la serie de programas de entretenimiento con los que cuenta como lo son ‘La Red’, que está presente durante los fines de semana, estando en compañía de Mary Méndez, Frank Solano, Juan Carlos Giraldo y Carlos Vargas, quien hace pocos días habló de la dolorosa infidelidad que vivió.

Ya son varios los años que lleva ‘La Red’, Caracol, durante los fines de semana, llevando a los televidentes aquellos hechos que rodean a la industria del entretenimiento, pero quienes tampoco pasan de largo, cuando se trata de sus vidas privadas, son, precisamente, su equipo de presentadores, en especial, Carlos Vargas, quien se ha convertido en uno de los más queridos.

Vargas, además de su rol en el programa de entretenimiento de Caracol Televisión, actualmente también se destaca en la radio, siendo uno de los locutores de Vibra. Justamente, durante su aparición en esta famosa emisora, el presentador de ‘La Red’ confesó la infidelidad que vivió asegurando:

“A mí me pasó que cuando uno se involucra con una persona, pero que le da miedo de decirle a la familia que está enredado con un hombre. Aunque él sí quiso, en algún momento, doble vida, pero a mí me empezó a dar miedo. Terminamos y la relación se fue enfriando, después me envías las cositas en una caja (…) Me envía una carta escrita a mano lo bonito que habíamos, las cosas que habíamos aprendido juntos y me dice que se va por temas de trabajo, porque no conseguía trabajo (…)

Pasó un año, mi mejor amigo del colegio me invita a cenar (…) Me dijo que su exnovio tiene esposa e hijos, pero yo dije necesito pruebas como buen periodista, mi amor. La mujer le manda las fotos y él estaba abrazando a la mujer en el shower de la bebé. Estaba saliendo conmigo desde antes y en el camino conoce a una nena y la preña, ahí si empecé a sentir la tusa después de un año".