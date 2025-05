Yina Calderón va a donar sus ganancias de ‘La Casa de los Famosos’ para noble causa relacionada con su enfermedad

Yina Calderón es fue una de las participantes de esta segunda temporada de La Casa de los Famosos y aunque polémica, se ganó muchos nuevos seguidores que siguen su rumbo desde las redes sociales tras su eliminación. Como muchos saben, aunque solo una persona se queda con el premio final de la competencia, los pagos son semanales y Yina se llevó un buen botín que usará por una noble causa.

Yina Calderón en reiteradas oportunidades ha hablado de que su salud se ha visto afectada luego de vivir problemas de salud tras inyectarse biopolímeros, una sustancia usada en la medicina estética que hasta el día de hoy ha causado estragos en la salud de muchas personas. Precisamente, y conociendo lo dolorosa que esta experiencia, ha afirmado que le ayudará con la cirugía de retiro de biopolímeros a algunas de sus seguidoras.

Aunque inicialmente, Yina afirmó que esto ocurría con el premio de La Casa de los Famosos, afirmó que está dentro de sus posibilidades ayudarlas y que quiere mejorar la salud de sus seguidores.

¿Cómo se enteró Yina Calderón de la situación de Epa Colombia?

Yina Calderón no es del agrado de muchos, pero esto no impidió para que los televidentes por medio de redes sociales expresaran que fue un acto cruel, que le expusieran de esta manera ante la televisión y que no le permitieran procesar tan lamentable noticia.

“Yina no es de mi agrado, pero psicológicamente lo que le está haciendo RCN es una mierd**! A Karina la trataron superlinda, la trataron de maravilla, no le dijeron nada ABSOLUTAMENTE NADA que la afectara y a Yina la someten a dar una entrevista después de una noticia tan fuerte?“, son algunos de los comentarios que le hicieron al canal.