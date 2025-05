Vicky Berrío pasó del ‘After Show’ de ‘La Casa de los Famosos’ a ser la imagen de importante banco

Ya se completaron cuatro meses desde que RCN le dio rienda suelta a la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, reality que en su primera entrega fue ganado por Karen Sevillano, influencer que hoy funge como presentadora del ‘After show’ junto a Vicky Berrío; precisamente esta última ha dado de qué hablar luego de chicanear en contrato publicitario que estableció con un importante banco.

Tras llegar a la final de ‘MasterChef Celebritty 6′, concurso que fue ganado por Paola Rey, Berrío fue contactada por la producción de LCDLF para que hiciese dupla con Sevillano y reemplazaran a Lina Tejeiro y Roberto Velásquez en el ‘After’; decisión bastante acertada, ya que las ocurrencias de estas dos talentosas mujeres han hecho que el audiovisual ocupe el primer escaño del rating, por encima de algunos programas de Caracol.

Aunque todo ha ido ‘viento en popa’ en la vida de Vicky, no solo con su ‘camello’ en ‘Nuestra Tele’, también por su show ‘Rubia, pero sencilla’; la paisa tuvo que hacer un alto en el camino hace algunos días, luego de presentar algunas complicaciones en su salud, que la llevaron a ir a una clínica en Bogotá para tomarse una serie de exámenes, situación que describió con la jocosidad que la caracteriza: “a mis 43 años es la primera vez que me siento en silla de ruedas en una clínica, he sido muy aliviada gracias a dios, pero hay días como hoy que el cuerpo se enferma y pide reposo”, expresó en su momento.

Ya con este bache superado, Berrío decidió compartir una noticia más alegra con sus ‘fanseses’, como llama a sus 343.000 seguidores en Instagram, a quienes les compartió su emoción por hacer una campaña publicitaria con Bancolombia; de la que no ha revelado más detalles.