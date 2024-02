Sin tapujos: Lina Tejeiro sacó las garras luego de que insultaran a Roberto Velásquez en las redes

Lina Tejeiro dejó ver lo protectora que es con las personas que aprecia, mostrando su lado más contundente al defender a su compañero y host de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, Roberto Velásquez, luego de que los internautas lo insultaran en las redes sociales por su aspecto y su trayectoria en la farándula colombiana.

El par de figuras se ha encargado de estar al frente de “la previa” y “el after show” del nuevo programa de RCN, sirviendo como anfitriones de estos dos segmentos que pretenden hacer una recapitulación de lo que ha sucedido dentro de la casa durante las últimas horas, y posteriormente reaccionando a los mejores momentos de la transmisión.

Desde la primera transmisión donde ambos participaron, varios televidentes aplaudieron su desempeño y la buena química que tienen en la pantalla, siendo elogiados en el proceso a través de sus redes sociales.

De hecho, muchos internautas aseguran que no solo hacen buena pareja frente a las cámaras, sino que también podrían tener potencial para estelarizar un romance fuera de ellas.

Y si bien ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, sí han dejado claro que se aprecian, y un ejemplo de esto lo dio Lina Tejeiro quien salió en defensa de Roberto Velásquez luego de que un usuario de Instagram lo insultara.

Cuando un internautas escribió: “Y ese tipo quien es? Ahora cualquier mal vestido es famoso”, la actriz no dudó en responder de manera contundente: “no, cualquiera no, porque o si no hace rato serías famoso”.

Lina Tejeiro tampoco se dejó ofender de una internauta

Además de haber atacado a su coanfitrión, otros comentarios estaban dirigidos en contra de la presentadora, criticándola por el atuendo que llevaba ese día, enfocándose en su blazer rosado con varias hebras delgadas al final de las mangas.

En un comentario, una internauta escribió: “Ahora debuta como porrista”, haciendo referencia al detalle de las mangas del blazer que dan la ilusión de ser pompones.

Sin embargo, Lina Tejeiro no se quedó de brazos cruzados y le respondió: “debuto en lo que me pongan, tengo claro de lo que soy capaz”.