Karina García, de ‘La casa de los famosos’ aclaró si fue la culpable de la ruptura Mateo Carvajal con su novia, “fama de hermosa”

El Canal RCN es un canal nacional que cuenta con una trayectoria de más de 50 años, buscando seguir fidelizando a los televidentes con cada una de sus producciones, entre ellas, ‘La casa de los famosos’ que está en su recta final y solo una de las celebridades se llevará el premio de los 400 millones de pesos. Sin embargo, las polémicas no han faltado de la mano de los exparticipantes, pues Karina García

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Papá de Karina García estuvo en la cárcel por esta razón

Con el paso de las semanas son varios los participantes que han abandonado ‘La casa de los famosos’ entre ellos, ‘El Flaco’ Solórzano, Yina Calderón, Camilo y Karina García, quien regresó a la casa hace pocos días y volvió a generar polémica ante sus declaraciones y con respecto a su relación con otros de los participantes.

Luego de su fin de semana en ‘La casa de los famosos’, Karina estuvo haciendo parte de ‘Los impresentables’, donde se refirió a varios aspectos de su vida, entre ellos, si fue la culpable de la ruptura entre Mateo Carvajal y Stefany Ruiz, quienes estaban comprometidos. Cabe resaltar que la pregunta se dio luego de que en uno de los momentos del ‘reality’ Yaya asegurara que uno de ahí había dañado una relación paisa a lo que Karina aseguró:

“Ay, no quien saló con ese chisme. Ahora ya uno no se puede expresar y aparte yo que gesticulo bastante. No, mira la verdad, no, nada que ver. Yo puedo tener fama de hermosa, pero hermosa no soy, a Mateo lo he visto una vez en la vida y fue porque nos contrataron para trabajar juntos en Medellín, ‘La liendra’, un montón de influenciadores y ya, pero no, nunca he tenido nada con él, me parece muy lindo, pero nunca he tenido nada con él”.

¿Karina García, de ‘La casa de los famosos’ está siendo investigada por las autoridades?

Hace varios meses salió a la luz una presunta investigación de las autoridades en contra de Karina García por promocionar juegos de azar en plataformas ilegales, es decir, no autorizadas por las respectivas entidades en Colombia. Cabe resaltar que esto también estaría ocurriendo con otros creadores de contenido como ‘La liendra’, Yeferson Cossio y ‘Epa Colombia’.

Durante la misma entrevista, Karina aseguró: “Una empresa nos contrató a muchos influenciadores del país, todo era totalmente legal y simplemente tiempo después salió que eso era algo fake, pero realmente no fue culpa de nosotros porque, sino que no hubiésemos sido tantas personas.

PUBLICIDAD

Yo eso solamente lo hice una vez y ya, pero en este momento no me investigan, no, no. Ellos como que hace denuncias, incluso los mismos seguidores y ya empiezan como el proceso a investigar y todo, pero eso está super tranqui. O sea cero preocupación con eso".