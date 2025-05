Yina Calderón señaló que Karina de ‘La Casa de los Famosos’ fue quien le reveló el embarazo de Aida Victoria

Yina Calderón es una de las participantes más polémicas del reality de La Casa de los Famosos que aunque al inicio formó relaciones de amistad con algunos de los participantes, terminaron en discusiones. Una de las peleas más recordadas fue contra Karina, ahora el conflicto continúa y en esta oportunidad está relacionado con Aida Víctoria Merlano.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Yina Calderón dio la razón por la que le obsequió a Manelyk la cadena de su amiga Epa Colombia

La relación entre Karina García y Yina Calderón dentro de La Casa de los Famosos Colombia tuvo un inicio amistoso que rápidamente se transformó en una serie de conflictos, llevándolas a un distanciamiento que persiste incluso tras la eliminación de ambas del reality. La tensión entre ellas, ya evidente ante las cámaras, ha escalado con una reciente revelación que ha generado gran controversia en redes sociales. Yina Calderón, quien históricamente ha tenido roces con Aida Victoria Merlano, no dudó en hacer pública la noticia del embarazo de esta última, una información que Aida había mantenido en privado.

Yina reveló que la fuente de este chisme fue precisamente Karina García, lo que ha puesto a esta última en el ojo del huracán. Muchos usuarios la están señalando de deslealtad, considerando que Aida Victoria siempre le brindó su apoyo incondicional durante su participación en La Casa de los Famosos. La filtración de un asunto tan personal a través de una ex amiga ha encendido aún más la polémica entre ellas.

¿Cómo se enteró Yina Calderón de la situación de Epa Colombia?

Yina Calderón no es del agrado de muchos, pero esto no impidió para que los televidentes por medio de redes sociales expresaran que fue un acto cruel, que le expusieran de esta manera ante la televisión y que no le permitieran procesar tan lamentable noticia.

“Yina no es de mi agrado, pero psicológicamente lo que le está haciendo RCN es una mierd**! A Karina la trataron superlinda, la trataron de maravilla, no le dijeron nada ABSOLUTAMENTE NADA que la afectara y a Yina la someten a dar una entrevista después de una noticia tan fuerte?“, son algunos de los comentarios que le hicieron al canal.