Papá de Karina García estuvo en la cárcel por esta razón

Con la eliminación de Karina garcía, una de las participantes más polémicas de ‘La casa de los famosos’, muchas conversaciones siguieron surgiendo al rededor de su vida privada, ya que ha sido fuertemente criticada por mencionar en una entrevista que solo ha tenido tres parejas íntimas en su vida, y por su apariencia física antes de sus procedimientos estéticos. Pero también de algunos comentarios de los participantes que están a punto de llegar a la final de la segunda temporada del reality de convivencia.

PUBLICIDAD

Pero recientemente siguió generando polémica tras hablar de la vida de su padre y el papel que ha tenido en su vida.

¿Por qué el papá de Karina García estuco en prisión?

En medio de una entrevista con los impresentables de ‘Los 40′, reveló la ausencia paterna que tuvo durante sus primeros años de vida, y de paso, dejando en evidencia el pasado legal de su padre: “A mi papá lo metieron a la cárcel cuando yo tenía un año. Duró 30 años preso. Él fue malito, hizo bastantes cosas y lo conocí hace poco. Nunca tuve una figura paterna a mi lado (...) No lo conocí, no crecí con él. Hace cinco años lo vi, pero no compartimos nada. Tuve ausencia total de su parte y no tengo comunicación con él. Donde quiera que esté, le deseo lo mejor”.

Desde que Karina regresó por tres días a la casa donde convivió por cerca de cuatro meses, según el medio digital ‘El radar’ a la modelo y creadora de contenido le ofrecieron cerca de 52 millones de pesos por ese corto periodo de tiempo. Así que con su segunda salida de la casa, se espera que en pocas semanas se conozca al verdadero ganador de esta segunda temporada, y el que se lleva el jugoso premio de los $200 millones de pesos. Los favoritos del público en llevarse ese premio están entre Emiro y Melissa Gate.