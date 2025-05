Karina García, de ‘La casa de los famosos’ confesó si está siendo investigada por las autoridades

‘La casa de los famosos’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos actualmente y que es transmitido a diario por el Canal RCN, contando con nuevas celebridades quienes se han encargado de entretener a los televidentes en medio de alianzas, enemistadas y alegrías. Sin embargo, el programa ya está en su recta final, donde son pocos los participantes que siguen en competencia y una de las más recientes eliminadas fue, precisamente, Karina García, quien confesó si está siendo investigada por las autoridades.

Una de las salidas más polémicas ha tenido que ver con Karina García, quien generó odios y amores entre los participantes y los televidentes, pero ante varias salvaciones por parte del público terminó siendo eliminada hace algunas semanas, donde han sido varios los rumores detrás de su actuar tanto dentro como fuera de ‘La casa de los famosos’.

Siendo una de las situaciones que más llamó la atención la supuesta investigación de las autoridades en su contra por presuntamente promocionar juegos de azar en plataformas ilegales, es decir, no autorizadas por las respectivas entidades en Colombia. Cabe resaltar que esto también estaría ocurriendo con otros creadores de contenido como ‘La liendra’, Yeferson Cossio y ‘Epa Colombia’.

Ante su saluda de ‘La casa de los famosos’, Karina estuvo haciendo parte de ‘Los impresentables’, donde se refirió a este tema asegurando: “Eso fue el año pasado, bueno, fueron más de 50 influenciadores que caímos en eso, uff demasiados. Una empresa nos contrató a muchos influenciadores del país, todo era totalmente legal y simplemente tiempo después salió que eso era algo fake, pero realmente no fue culpa de nosotros porque, sino que no hubiésemos sido tantas personas.

Yo eso solamente lo hice una vez y ya, pero en este momento no me investigan, no, no. Ellos como que hace denuncias, incluso los mismos seguidores y ya empiezan como el proceso a investigar y todo, pero eso está super tranqui. O sea cero preocupación con eso".

¿Cuánto es el supuesto valor de la multa que debería pagar Karina García, de ‘La casa de los famosos’?

El tema fue tocado hace varias semanas durante el programa de entretenimiento ‘La Corona TV’, donde Alejandra Serje y Ariel Osorio reiteraron que: “Ella podría enfrentarse a una multa que ronda más o menos en los 70 mil millones de pesos, así como lo oyen, 70 mil millones de pesos. Aunque aún no hay fallo oficial, su nombre aparece en la misma lista que Yeferson Cossio, ‘La liendra’ y ‘Epa Colombia’”.