Padre de ‘Peluche’ de ‘La Casa de los Famosos’ habría fallecido; televidentes quieren darle la noticia

Ayer se llevó la noche de nominación de la semana en la que los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo dieron la placa de nominados en la que Camilo Trujillo quedó en riesgo por la casa, mientras que Mateo ‘Peluche’ Varela por el público.

Entre tanto, La Toxi Costeña como líder de la semana nominó a Melissa Gate “porque no aguanta una campaña más de Emiro”. Ellos se suman a Andrés Altafulla por la nominación perpetua y La Jesuu nominada por el reciente eliminado Fernando ‘El Flaco’ Solórzano. Por otro lado, Norma Nivia llegó para tener una cita romántica con Peluche, quien expresó su emoción llorando y compartiendo con la actriz por su sorpresa.

No obstante, en las horas de la noche de este jueves una cuenta de fans de Mateo y Norma publicaron un comunicado en el que anuncian la muerte de Jorge Zapata González, quien sería el padre de crianza de Mateo Varela ‘Peluche’. La cuenta expresó su sentido pésame, pero la familia del participante no se ha manifestado para confirmar la noticia, mientras que algunos internautas han sugerido que deberían contarle y que si recuerdan que Mateo ha mencionado a quién cumplió el rol de padre en su vida.

¿Realmente Norma Nivia tuvo intimidad en el reality con Mateo ‘Peluche’?

Como es de costumbre, los famosos al salir realizan toda una gira de medios, en la que hablan de su experiencia dentro de la casa y por supuesto, aprovechan para aclarar o desmentir rumores. Este lunes ha sido el turno de Karina, quien se ha enterado de todas las acusaciones y lo que se ha dicho de ella fuera de la competencia. Por otro lado, Norma Nivia pasó por Los40, lugar en donde no dudaron en preguntarle sobre las relaciones íntimas.

“Norma, ¿usted y Peluche si se comieron esos dulces o no?“, preguntó Pipe Flórez, a lo que ella contestó: ”Ah no, no. Ya siendo aquí relajada y todo, diciéndolo en u lenguaje que todos entendemos, fue Blue jeaneadas de adolescentes. Pero no, eso nos falta, es una cosa que debemos hacer cuando él salga ya, después de la final."