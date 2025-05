Exjurado de ‘Yo Me Llamo’ protagoniza propuesta de matrimonio en pleno vuelo a Miami; fue todo un reto

‘Yo me llamo’ es un ‘reality’ que ha hecho parte de Caracol Televisión desde hace 10 años, contando con la participación de un amplio número de imitadores, quienes se encargan de demostrar su talento en la música bajo la participación del equipo de jurados como lo es Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz. Sin embargo, ante de la presencia de estas figuras, otras también hicieron parte como lo son Jairo Martínez.

El exjurado Jairo Martínez, durante varias temporadas hizo parte de ‘Yo me llamo’, sacando a flote cada uno de los conocimientos con los que cuenta y consolidando así una relación con el resto de los jurados como lo son Amparo Grisales y Luz Amparo Álvarez para aquel momento.

Si bien, actualmente Martínez no se encuentra en Caracol Televisión, el presentador forma parte del equipo de ‘Nuestras mañanas’, en TeleCaribe, siguiendo presente en la pantalla chica, demostrando el carisma y la espontaneidad con la que cuenta.

Pero, su visibilidad ha superado la televisión, pues en medio de un vuelo, terminó siendo el vocero de una pedida de matrimonio, donde la emoción por parte del exjurado de ‘Yo me llamo’ terminó siendo más que evidente, luego del sí, el beso de los futuros esposos fue el protagonista

“Lo que la vida me reta. Hoy en pleno vuelo a Miami. Un man le pidió la mano a su novia y me preguntó si yo me le media a ser parte de esta aventura y adivinen que ME LE MEDÍ jajaja. Gracias @avianca por aceptarlo“, fueron las declaraciones expuestas por parte del exjurado de ‘Yo me llamo’, acompañadas del respectivo video de este momento.

¿Por qué salió Jairo Martínez de ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión?

Jairo Martínez durante varios años hizo parte del Caracol Televisión, haciendo parte de algunas temporadas de ‘Yo me llamo’ junto a Amparo Grisales y Luz Amparo Álvarez, donde sacó a flote sus conocimientos musicales, siendo protagonista de algunos descontentos juntos a Grisales, pero con ambas logró construir una buena relación. Sin embargo, antes del estreno de una nueva temporada se confirmó que Jairo Martínez dejaba de ser uno de los jurados del ‘reality’ de canto, pues deseaba perseguir nuevos proyectos personales.