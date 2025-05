Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa reapareció para dar las razones de su renuncia en el reality

Yo Me Llamo

El día lunes, ‘Yo Me Llamo’ trajo un nuevo eliminado de la competencia, se trató de Cornelio Reyna quien no logró convencer a los jurados en el transcurso del capítulo 88. El imitador tuvo que enfrentarse a los dobles de Joan Manuel Serrat, Vicente Fernández, Raphael, Ángela Aguilar y José Luis Perales, que lograron seguir en el concurso que cada vez se acerca más a su gran final, dejando grandes momentos de la temporada.

Sin embargo, el pasado viernes 16 de mayo el programa sufrió una baja importante, de parte de uno de los imitadores más destacados de la temporada, se trató de Luis Adolfo Lecuna, quien estuvo imitando por varios meses al cantante de salsa Gilberto Santa Rosa. Durante ese capítulo, el imitador hizo el anuncio para el programa y sus televidentes.

La noticia tomó por sorpresa al jurado, las presentadoras y por supuesto a sus compañeros, pero en redes tampoco pasó por desapercibido, en ellas se lamentó por la salida voluntaria de uno de los participantes que más prometía del reality. Durante su última presentación, Yo Me Llamo Gilberto le dedicó la canción y su show a su esposa Emily Silva, quien reside en Venezuela y a la que no ve desde hace un año.

Cuando la pareja migró de Venezuela, él tomó camino hacia Colombia, mientras que ella partió a Ecuador, por lo que se especula que esta es la razón por la que el imitador decidió no seguir en el juego. Si bien no especificó con exactitud, Yo Me Llamo Gilberto compartió un post en sus redes sociales, haciendo referencia su renuncia y enviado la mejor energía para sus compañeros.

“¡Mi renuncia, sé que le abre una gran brecha en la competencia… les deseo muchos éxitos a mis compañeros…! Yo sigo mi carrera como el auténtico doble y cumpliendo con mis responsabilidades como todo hombre de familia… no me queda más que darle las gracias a todos Colombia, Ecuador, Venezuela y el mundo entero por su incondicional apoyo. Bendiciones y cosas buenas.