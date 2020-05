Esta cara de la novela habló de lo sucedido este fin de semana. Dura confesión: actriz de Amar y vivir tuvo un aborto de un embarazo no deseado.

Muchos conocen a Camila Jiménez por su papel en la novela del canal RCN.

Sin embargo, lo que pocos saben es que en su vida personal pasaban por difíciles momentos.

Y es que, hace un tiempo, 'Camy' Jiménez se dio cuenta de que estaba embarazada de su pareja de ese entonces, tal como se lo contó al programa La Red, del canal Caracol.

Ella no tenía entre sus planes convertirse en madre, pero su pareja le dijo que no debía abortar puesto que su caso no estaba entre los tres casos permitidos por la ley.

Tiempo después, la actriz tuvo un aborto espontáneo. Y en ese momento no se alegró, por el contrario, se sintió mal por perder el embarazo.

Sin embargo, tiempo después una persona que estudia los ángeles le aseguró que ese embarazo que no había sido "tenía que pasar", y el bebé era ahora un ángel que la cuidaba.

Esto, dice la actriz, le ayudó a sobrellevar la culpa.

Hoy en día, Camila lleva una vida tranquila, y dejó este doloroso episodio atrás.

