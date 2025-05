Carolina Soto de ‘Día a Día’ reaccionó a la liberación de Lyan en sus redes sociales

El pequeño Lyan Hortúa, de 11 años, quien había sido secuestrado en su casa a principios de mayo. El caso generó gran indignación a nivel nacional, en un contexto de creciente preocupación por los secuestros en el país. La noticia de su liberación, confirmada por las autoridades, trajo alivio a su familia y a la comunidad en general. La madre del menor había hecho un llamado público al presidente para que interviniera en su liberación, dado que Lyan sufre de problemas de salud. La liberación se produjo tras el pago de una suma de dinero a los secuestradores, presuntamente un grupo disidente de las FARC que opera en la zona de Jamundí, Valle del Cauca.

PUBLICIDAD

Hasta personalidades de la farándula colombiana, como Carolina Soto, se llegaron a pronunciar al respecto, mostrando su solidaridad con la familia y su alegría por el regreso sano y salvo del menor.

Carolina Soto se pronunció sobre el secuestro de Lyan

La presentadora colombiana Carolina Soto también se sumó a las voces de alegría por la liberación de Lyan. En sus historias de Instagram, publicó una captura de pantalla de la noticia del reencuentro del niño con su familia, acompañada del mensaje: “Gracias a Dios! Libre!”. Estas palabras dichas desde la fe católica de la presentadora se hicieron visibles en la publicación.

Carolina, a pesar de haber sufrido un robo en los últimos días en la capital del país, mostró su emoción del desenlace de esta historia que todos estaban esperando.

¿Cómo fue el robo de Carolina Soto en Bogotá?

El robo se dio con uno de los espejos de su lujosa camioneta, y aunque en principio solo compartió la foto del hecho, días después decidió referirse a este tema dando detalles de lo ocurrido:“Me tocó ir a ponerle el espejo al carro que me robaron, lo dejé parqueado en una zona de parquear en la calle, como acá se usa así con una aplicación uno paga y mija fue a un cumpleaños de Violettacuando salí ya no tenía retrovisor. Entonces me fui a ponérselo porque manejar así es super complicado y peligroso porque no puedes mirar para un lado, entonces hoy fui a ponerle eso”.

Carolina Soto rompió