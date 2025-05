Carolina Soto, de ‘Día a día’, habló del robo del que fue víctima en Bogotá, “complicado y peligroso”

Carolina Soto es una reconocida presentadora y empresaria colombiana, nacida en Cali. Inició su carrera en la televisión en Telepacífico y luego se vinculó a Noticias RCN, donde fue presentadora de farándula entre 2009 y 2017. Posteriormente, pasó al Canal 1 y, desde 2018, es una de las presentadoras del programa matutino ‘Día a Día’ de Caracol Televisión, actividad que integra con su rol de madre.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Carolina Soto, de ‘Día a día’, mostró el especial regalo que recibió de Iván Lalinde en su cumpleaños

La caleña, más allá de su participación en la televisión colombiana, también se ha consolidado como creadora de contenido, donde alcanza los más de tres millones de seguidores, siendo la cara principal de diferentes marcas, así como también encargándose de contar algunos detalles de su vida.

Uno de los más reciente tuvo que ver con el robo de uno de los espejos de su lujosa camioneta en Bogotá y aunque en principio solo compartió la foto del hecho, días después decidió referirse a este tema dando detalles de lo ocurrido: “Me tocó ir a ponerle el espejo al carro que me robaron, lo dejé parqueado en una zona de parquear en la calle, como acá se usa así con una aplicación uno paga y mija fue a un cumpleaños de Violetta cuando salí ya no tenía retrovisor. Entonces me fui a ponérselo porque manejar así es super complicado y peligroso porque no puedes mirar para un lado, entonces hoy fui a ponerle eso”.

¿Cuántos hijos tiene Carolina Soto, de ‘Día a día’?

Carolina Soto, de ‘Día a día’ luego de su matrimonio con Germán González y su deseo de agrandar la familia, tomó la decisión de convertirse en madre, dándole la bienvenida a su hijo, Valentino, quien actualmente estaría sobre sus siete años de edad y años más tarde para completar la familia llegó Violeta, quien los ha unido mucho más y se encuentra en sus seis años.

A pesar de los diferentes compromisos con los que cuenta tanto la presentadora de ‘Día a día’ como su esposo, buscan apoyar cada uno de los proyectos de sus hijos.