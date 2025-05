Exparticipante del ‘Desafío XX’ vive la dolorosa perdida de un ser querido, “es difícil de creer”

Caracol Televisión es uno de los dos principales canales de televisión privada de Colombia, junto con el Canal RCN. Ofrece una amplia gama de contenidos que incluye telenovelas, series, Noticias Caracol, programas de entretenimiento, realities, concursos y eventos deportivos.

Uno de los ‘realities’ más conocidos en Colombia, es, precisamente, ‘El Desafío’ que durante el 2024 celebró sus 20 años al aire y se espera que en los próximos meses regrese a la pantalla chica, contando con nuevos participantes quienes se encargaran de mostrar sus habilidades físicas y mentales, pues en cada temporada han sido varios los concursantes que han logrado destacarse.

Una de ellas es Natalia, quien logró avanzar dentro de la competencia de Caracol, además de dar de que hablar por su amorío con Kevyn Rúa, ganador de la temporada. Sin embargo, antes de finalizar el programa, su relación terminó y los comentarios en contra del otro estuvieron más latentes que nunca.

Si bien, han pasado varios meses después de que el ‘reality’ llegó a su fin, cada uno ha estado trabajando en sus respectivos proyectos, pero durante varios días Natalia estuvo ausente de sus redes sociales, lo que trajo consigo la preocupación de sus fans y luego de un tiempo la exparticipante del ‘Desafío’ confesó que su querida mascota falleció, pues era con quien residía y en varias ocasiones había expuesto lo importante que era para ella:

“Es difícil de creer y de asimilar, no sé cómo expresar lo que siento… Mi hijo, mi niño, mi bebé, te me fuiste, no lo creo y solo me pregunto ¿Es en serio que no volveremos a dar un paseo? ¿No me volverás a poner tu cabecita para que te consienta? Gracias Bailey, gracias por llegar a mi vida, gracias por darme la oportunidad de ser tu mami, gracias por enseñarme tanto, desde que llegaste me cambiaste la vida por completo, por cómo pasaron las cosas, la gente cree que yo te cambié la vida, pero es falso, tú me la cambiaste a mí.

No sé ahora cómo será sin ti, quería que conocieras a mis hijos, extrañaré absolutamente todo de ti, eras único, gracias por hacerme reír con tus ocurrencias, me enseñaste lo que es el verdadero amor y la lealtad, sé que los planes de Dios son perfectos, pero me cuesta mucho entender este, ¿Diosito por qué tan pronto? ¡Amor mío es que tú tenías el don de enamorar a cualquiera en cuestión de segundos!

Dejas un vacío enorme en casa y en mi vida, pero te prometo que estaré bien, sé que ahora me cuidas desde el cielo, no te puedo ver en este momento, pero te siento cerca de mí, por favor ponle tu cabecita a todos para que te consientan y come lo que quieras, tu mami y tu papi te amarán y te recordarán toda la vida. Hasta siempre mi niño", fueron las declaraciones dadas por Natalia, del ‘Desafío’, las cuales estuvieron acompañadas de un video de los mejores momentos que vivió junto a Bailey.