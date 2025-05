Natalia del ‘Desafío XX’ sufrió dolorosa pérdida: “hasta siempre mi niño”

Natalia del ‘Desafío XX’ enamoró en el reality de Caracol con su belleza y también por el amor hacia Bailey, un perro Golden que cautivó a todos cuando fue invitado con los familiares en una de las ediciones de la competencia, pero ahora la exparticipante ha anunciado que el perro murió.

“Es difícil de creer y de asimilar, no sé cómo expresar lo que siento… Mi hijo, mi niño, mi bebé, te me fuiste 💔 no lo creo y solo me pregunto ¿Es enserio que no volveremos a dar un paseo? ¿No me volverás a poner tu cabecita para que te consienta? 😔”, escribió Natalia en un video con la querida mascota.

Natalia del ‘Desafío XX’ y Bailey

Tiempo atrás Natalia había revelado que sus padres tenían un perro igual y se dio en un momento en el que ella pensó en atentar contra su vida, y fue el perro quien la ayudó a salir del momento, por lo que cuando se fue de su casa decidió buscar uno igual. Y es así como llegó Bailey, un perro que había sido dejado en una veterinaria para hacerle la eutanasia, pero ella decidió adoptarlo y cubrir con todos los gastos hasta verlo sanar.

“Gracias Bailey, gracias por llegar a mi vida, gracias por darme la oportunidad de ser tu mami, gracias por enseñarme tanto, desde que llegaste me cambiaste la vida por completo, por cómo pasaron las cosas la gente cree que yo te cambié la vida, pero es falso, tú me la cambiaste a mí, no sé ahora cómo será sin ti, quería que conocieras a mis hijos, extrañaré absolutamente todo de ti, eras único, gracias por hacerme reír con tus ocurrencias, me enseñaste lo que es el verdadero amor y la lealtad, sé que los planes de Dios son perfectos pero me cuesta mucho entender este, Diosito por qué tan pronto?”, agregó Natalia.

Pese a que le insistieron en que no lo adoptara sí lo hizo, y lo tuvo en tratamiento por casi un año que incluyó tres cirugías. Considera que el perro cree que le salvó la vida, pero que es todo lo contrario, él a ella. Tras su aparición en el ‘Desafío XX’ Bailey enamoró a más de un televidente y mucho más cuando Natalia reveló la historia que había con él. En su mensaje de despedida Natalia abrió su corazón y llenó de emotividad a más de uno de sus seguidores en la red social.

“Amor mío es que tú tenías el don de enamorar a cualquiera en cuestión de segundos! Dejas un vacío enorme en casa y en mi vida, pero te prometo que estaré bien, sé que ahora me cuidas desde el cielo, no te puedo ver en este momento, pero te siento cerca de mí, por favor ponle tu cabecita a todos para que te consientan y come lo que quieras, tu mami y tu papi te amarán y te recordarán toda la vida ♥️ Hasta siempre mi niño 🕊️”, finalizó Natalia.