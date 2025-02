Kevyn del Desafío XX envió nueva indirecta a Natalia y los televidentes aseguran que está “dolido”

Todo está listo para que el ‘Desafío del Siglo XXI’ reúna a más de 30 colombianos para dividirlos en equipos que se enfrentarán en pruebas de comida, bienestar, servicios, así como premios y castigo en lo que será la edición de año 2025 que buscará al sucesor de Kevyn, ganador del ‘Desafío XX 2024’.

PUBLICIDAD

Lea también: Inscripciones y requisitos para el ‘Desafío 2025′

Tras los sucesos de la última edición en la que el reality de Caracol vivió sus 20 años e inició una etapa dorada, en la que regresaron exparticipantes que compitieron junto a los desafiantes de esa edición, ya se está en búsqueda de quienes sumarán sus nombres a la copa de ganadores.

Es por ello que las inscripciones del ‘Desafío del Siglo XXI’ están abiertas hasta el próximo 28 de febrero, y desde las redes sociales del reality de Caracol se ha reiterado que estas son gratuitas y sin intermediarios.

Recientemente Kevyn sostuvo una conversación con Johncito Preguntón quien no dudó en hacerle varias preguntas sobre su paso por la Ciudad de Las Cajas y en una de ellas le cuestionó sobre con quién no hablaría.

Natalia y Kevyn en 'El Cubo' del 'Desafío XX' Foto: captura de YouTube

“Bueno, Johncito la verdad, yo creo que con todos me hablaría, pero que no me tomaría un café con Natalia. No, ya. Johncito no creo que haya por qué”, dijo Kevyn, ante esto Johncito Preguntón le dijo si “¿ficha repetida no llena álbum?”. Ante esto, Kevyn le respondió que “A Johncito le gusta lo picante. No, la verdad yo creo que todo ya quedó ahí y no veo por qué ni la necesidad de hacerlo, con los demás, bien”.

Los televidentes no tardaron en llenar el post del ‘Desafío’ con diversos comentarios en los que se refirieron a su respuesta y haber nombrado a Natalia. “Adolorido, un hombre no se expresa así, con ignorarla es suficiente”, “No la supera”, “Que gallo de pana ..está dolido por la herida ... Inmaduro muchacho” y "Uy que novedad!!! Ésa hembra lo marcó", son solo algunas de las reacciones que destacan.

PUBLICIDAD

Por otra parte, especificó que fueron 1350 millones de pesos los que sacó del ‘Desafío XX’ e indicó que invirtió en él y su empresa sobre la que no quiso dar detalles y en lo que ha sido su mudanza a Medellín.