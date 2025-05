Carla Giraldo confrontó a participantes de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Durante la gala 112 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ la presentadora Carla Giraldo decidió cuestionar a los participantes si hay o no algún intocable dentro del reality de RCN, esto luego que algunos decidieran omitir a otros en los votos de la nominación.

Carla Giraldo aprovechó una de las conexiones que hacen desde el escenario de la gala central con la casa, antes de lo que fue la fiesta árabe del sábado 17 de mayo y soltó la “bombita” que puso incómodo a más de uno.

“¿Hay algún intocable dentro de la casa?”, preguntó Carla Giraldo, a lo que Camilo Trujillo aseguró que no, por lo que la presentadora insistió si estaba seguro de su respuesta y agregó “porque es que a veces los veo como con miedo de nominar, de hacer, de tal vez decir: porqué no”.

Camilo Trujillo precisó “lo que pasa es que obviamente uno ha hecho aquí unas amistades, entonces obviamente uno no quiere tocar a unas personas”. Ante esto Carla Giraldo subrayó “pero yo he visto que entre amigos se han tocado”.

Luego le cuestionó a Melissa Gate sobre si hay o no intocable y dijo que sí “para mí hay personas intocables. Yo, por ejemplo, no tocaría a Emiro, porque es mi favorito”. Carla le cuestionó que haría en caso de que le toque perjudicarlo y respondió que tampoco y por ello la presentadora le preguntó qué pasa entonces con su juego y respondió “que miren a ver qué van a hacer allá afuera, eso ya no es culpa mía”.

Finalmente, Carla Giraldo le preguntó a Emiro Navarro si se sentía intocable, pues esta semana acabó con la hazaña que llevaba y es que nunca había ido a cuarto de eliminación, lo que derivó en diversos momentos de dramas como el participante tiene acostumbrado a los televidentes.

“Emiro, ¿pensaste que eras intocable y que no ibas a tocar esa placa?”, dijo Carla Giraldo y Emiro Navarro respondió “No, o sea que no era intocable ¡Terminé nominado! Yo siento que ya era momento también, imagínate cuatro meses, ya era ya mi hora, llegó mi momento, que sea lo que Dios quiera”.