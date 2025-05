Hija de Felipe Arias reveló en medio de lágrimas la compleja situación que enfrenta, “Ojalá algún día pueda ver”

Uno de los medios de comunicación más vistos en Colombia es precisamente Canal RCN, que lleva más de 20 años siendo parte de los hogares colombianos llevándoles la primera información por medio de Noticias RCN, así como también una amplia gama de producciones que buscan entretener a la audiencia y hacer seguir creciendo al canal.

Desde hace varios años, Felipe se ha convertido en una de las figuras más representativas de Noticias RCN, estando presente durante la emisión del medio día en compañía de Inés María Zabaraín, lo que lo ha llevado a ganarse el cariño de los televidentes.

Pero, quien terminó heredando su talento ante las cámaras, es, precisamente, su hija, mayor, Sofía Arias, quien ha logrado destacarse a través de plataformas digitales, obteniendo así una amplia acogida. Especialmente, a través de TikTok se ha encargado de revelar varios detalles de su vida y por supuesto, de su familia, sin embargo, durante una de sus más recientes apariciones terminó generando opiniones divididas.

“Ojalá algún día los profesores se den cuenta de que nosotras somos personas y no somos máquinas. Ojalá se pusieran en nuestro lugar y se acordaran de cuando ellos también fueron estudiantes. Ojalá algún día pueda ver sus verdaderas intenciones de enseñarnos en las buenas y no de ver su disfrute, de vernos sufrir y de ninguna forma estoy promoviendo la mediocridad, porque yo he tenido profesores exigentes, pero que son queridos y también justos.

Entonces si se puede ser buen profesor y querer que sus estudiantes aprendan no equivale a crear terror en ellos. Si eres profesor quiero que sepas que a las buenas y siendo justo también puedes ser un muy buen profesor", fueron las declaraciones expuestas por parte de la hija de Felipe Arias, de Noticias RCN.

Cabe resaltar que horas más tarde varios usuarios no dudaron en referirse al tema, algunos apoyando sus palabras, mientras que otros la tomaron en tono de burla.

¿Quién es la esposa de Felipe Arias de Noticias RCN?

La esposa de Felipe Arias de Noticias RCN es Viviana Montenegro, con quien lleva 23 años de matrimonio y han sabido apoyarse en aquellos momentos buenos, pero también malos. Además, Montenegro se encarga de evidenciar su talento en las artes, especialmente retratando personas, animales y demás elementos, donde su habilidad termina siendo más que evidente y todo indicaría que estos productos lo daría a la venta debido a la serie de ejemplares que deja ver por medio de su perfil.