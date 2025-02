Mejor amiga de Emiro encendió la polémica por lo que gritó a las afueras de ‘La Casa de los Famosos’

La polémica quedó encendida luego de la gala 27 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ luego que Gonzalo Escobar, más conocido como Coco, salvó a Alerta, repudió el complot del ‘Team Las Brujas’ contra Luis Fernando ‘El Negro’ Salas y respondió a los insultos de Yina Calderón y La Jesuu, pero momentos más tarde otra polémica tenía a Emiro Navarro y su mejor amiga como protagonistas.

Y es que Karola se plantó a las afueras de ‘La Casa de los Famosos’ con un micrófono a hacerle varias peticiones. Una de ellas era que juegue solo, que se aleje de ese grupo y que no pida votos por ninguna de las presentes en la placa de nominados que son Yaya Muñoz, La Toxi Costeña, Yina Calderón, Karina García, La Jesuu, La Abuela y La Rusa.

Las palabras de la creadora de contenido hicieron mella en las participantes más cercanas a Emiro Navarro quienes se sintieron aludidas y visiblemente afectadas por la situación generándoles más preguntas que respuestas.

Más tarde, la joven se pronunció por medio de su red social Instagram en la que respondió a las críticas por haber ido a gritar desde la parte externa del estudio de ‘La Casa de los Famosos’.

“Solo dije 3 cositas y a muchasss les cayó 🥊 no es mi culpa, yo tuve la oportunidad y si quería le hablaba con nombres, pero no. Solo envié un mensaje que todos los que amamos a Emiro queríamos hacerle llegar. No está prohibido, investigue antes, desde el reality pasado se podía gritar desde afuera. Con todo y esto no me excedí, fue más las veces que solo le grité que lo amo y lo extraño, que todos estamos orgullosos de él. No es my problemmm que solo se enfoquen en lo ‘malo’ y ojo esto es un juego, tú verás si lo juegas o no. Y ya sabes por mi amiga LO QUE SEA”, escribió en su red social Instagram.