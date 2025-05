¿Emiro? Camilo de ‘La Casa de los Famosos’ dio pistas de quién sería su ‘traga’ del reality

La ‘Toxi Costeña’, la influencer que se volvió viral con su pegajoso tema ‘Macta Llega‘, y Camilo, una de las figuras más comentadas del reality en el que ambos participan, se han convertido en el blanco de rumores románticos que no dejan de crecer. Lo que comenzó como una relación cargada de tensiones y enfrentamientos dentro del programa, ha ido transformándose poco a poco en una dinámica que muchos interpretan como una conexión emocional genuina.

Las redes sociales no han tardado en reaccionar, y los seguidores de ambos aseguran notar una evidente química que va más allá del guion. A este ambiente de especulación se sumaron las declaraciones recientes de la Toxi Costeña en una entrevista para La Mega, donde, sin rodeos, expresó su admiración por Camilo, confesando que le parece “guapo” y que actualmente disfruta de su compañía, dejando atrás los roces del pasado.

Pero no solo ella ha dado pistas. Durante una conversación con Mateo, otro de los participantes del reality, Camilo dejó entrever su posible interés por la costeña. Entre risas y comentarios en confianza, el joven no negó sentirse intrigado por su personalidad “arrolladora”, y aunque evitó dar afirmaciones directas, sus palabras y lenguaje corporal alimentaron aún más las sospechas de un romance en ciernes.

¿Cuántos hijos tiene la Toxicosteña de La Casa de los Famosos?

En su línea de vida, sorprendió a muchos comentando que tiene dos hijos que han cambiado su vida desde su llegada, la influencer comentó ante las cámaras que su vida familiar era algo desordenada y razón por la que tiene una relación muy cercana a sus hijitos: “Yo veía que por fin iba a tener algo mío, que iba a tener una familia, que es lo que yo siempre he querido. Decido tener a mi hijo por sobre todas las cosas, pasé mucha hambre, es más, yo creía que el bebé iba a nacer flaco o muy mal. Tengo a mi hijo, Johan. La primera persona que me dijo ‘te amo’ y me abrazó fue mi hijo, yo no sabía qué era eso, él me dio vida".