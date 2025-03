Mónica Rodríguez abrió su corazón para contar cómo lidia con su depresión; “no quiero preocupar a mi familia”

Mónica Rodríguez es una reconocida personalidad de los medios de comunicación en Colombia. Con una sólida trayectoria en la televisión, su profesionalismo y carisma le han permitido construir una exitosa carrera. Ha participado en importantes producciones, como Mujeres al Límite, Día a Día en el Canal Caracol y más recientemente Noticias Uno, tras su renuncia a este último, ha estado trabajando en sus redes sociales. Allí reveló como ha luchado con la depresión.

Mónica Rodríguez, reconocida periodista y presentadora colombiana, abordó un tema de gran relevancia en su programa Catarsis: la depresión. Durante el episodio, habló sobre esta enfermedad mental, que afecta a millones de personas en el mundo, destacando la importancia de visibilizarla y generar conciencia al respecto.

En una conversación sincera, Rodríguez compartió su propia experiencia con la depresión, revelando cómo enfrenta los momentos más difíciles. Confesó que tiende a aislarse y evitar hablar con los demás, ya que no quiere preocupar a su familia ni responder constantemente a la pregunta “¿cómo estás?”. A pesar de ello, señaló que siente que ha podido afrontar la situación por su cuenta, aunque reconoce la complejidad de la enfermedad.

La presentadora afirmó: “Siento que de alguna manera he podido sola, porque yo me aisló, me enconchó y dejo de hablar un poco con la gente porque no quiero que me estén preguntando ‘¿cómo estás?’, y no quiero preocupar a mi familia".

¿Qué es la depresión?

La depresión es un trastorno mental caracterizado por una profunda sensación de tristeza, falta de interés en actividades cotidianas y una disminución en la energía y motivación. No es simplemente sentirse triste o tener un mal día, sino una condición persistente que puede afectar la vida diaria, el trabajo, las relaciones y la salud en general.