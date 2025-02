Mónica Rodríguez en contra RCN por humillación a hijo de Melissa Gate de La Casa de los Famosos

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ ya completa un mes desde su estreno y ya ha estado inmersa en distintas polémicas, la mayoría asociadas a la enemistad que hay entre Melissa Gate y Yina Calderón; algo que se trasladó a un entorno delicado luego de que la hermana de Yina arremetiera contra el hijo de Gate, acto que fue transmitido en vivo y en directo y que causó gran indignación en la audiencia, dentro de ellas la afamada periodista Mónica Rodríguez.

Juan José es el nombre del ‘retoño’ de Melissa que está radicado en Estados Unidos, mismo que fue el más reciente protagonista de la dinámica ‘Congelados’ en la que entró al set y defendió a la mujer que le dio la vida de sus detractores, especialmente de Yina.

Tras esta situación, tanto él como Juliana, hermana de Calderón, fueron invitados al programa ‘Buen día, Colombia’, en el que el joven recibió reprochables comentarios por parte de la familiar de Yina, dentro de ellos uno en el que aseguró haber escuchado que Melissa no lo quería.

“Yo vi una entrevista en donde tu mamá decía lo siguiente: Es que yo exporto hijos, a mí no me interesa estar con mi hijo, a mí me encanta es viajar, conocer. Por eso es que uno lo asimila, que tal vez no te quiere”, expresó Juliana, a lo que Juan respondió tajantemente: “Ella si habla así y dice muchas cosas, pero yo sé la verdadera persona que es, entonces no me importa”.

Esta entrevista llegó a los ojos y oídos de Rodríguez, quien aprovechó lo masivo de su cuenta de ‘X’, donde acumula 1,4 millones de seguidores, para mandarle una dira crítica a RCN: “Qué asco esta exposición. Cómo un programa y un canal, se prestan para esto. Qué decadencia la televisión nacional”, expresó la comunicadora que hizo parte de Noticias Caracol.