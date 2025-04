Andrea Valdiri se habría tatuado las iniciales del nombre y el apellido de su actual novio

Andrea Valdiri es una de las influenciadoras colombianas más reconocidas y seguidas en las redes sociales. Conocida por sus bailes sensuales, su carisma y su estilo de vida ostentoso, pero también por su dominante personalidad, con la que ha logrado construir una gran comunidad de seguidores que la admiran. A través de sus plataformas digitales, comparte contenido variado que va desde rutinas de ejercicio y consejos de belleza hasta momentos de su vida personal y familiar junto a sus dos hijas.

En cuanto a su vida amorosa, Valdiri estuvo casada con el joven influencer Felipe Saruma, pero tan solo un año después este llegaría a su fin. Al parecer, la barranquillera desde hace un tiempo le dio la oportunidad de nuevo al amor, pues se rumorea que tiene un nuevo novio con el que fue vista en el Carnaval de Barranquilla, besándose públicamente.

Se trataría de Juan David Sepulveda, un empresario paisa que está fuera de la vida pública. Ahora, la influencer se realizó unos tatuajes en su brazo en alusión a sus hijas, pero también a su novio. Valdiri se tatuó las iniciales y el apellido de su novio y así lo mostró el encargado de realizarle estos tatuajes por Instagram, razón por la que se hizo viral. Al parecer, Juan David se tatuó el rostro de la influencer y bailarina.

Felipe Saruma contó cómo vivió la tusa tras la ruptura con Andrea Valdiri

La pareja se casó para abril de 2022, la barranquillera en ese entonces tenía 31 años y Saruma tenía 22, a pesar de su diferencia de edad se mostraban bastantes enamorados, pero tras un poco más de año y medio, su compromiso terminó sorpresivamente luego de arribar a Colombia, después de haber disfrutado un exclusivo viaje por Europa, en donde celebraron Halloween.

Después de casi un año de su separación, el creador de contenido tuvo una entrevista para La Red, en donde habló de lo que vivió en su tusa: “Fue chistoso porque me case casi a los 22 años, me separe a los 23, 24...”, “De hecho yo solo había tenido una novia antes de esa relación, entonces para mí fue fuerte porque uno dice “yo tenía unos planes, ahora todo se cambió ¿qué hacemos?”, indicó el influencer que también habló de su cambio físico, ya que al separarse bajo de peso rápidamente. “Cuando yo me separe, yo era un palo, estaba terrible, no comía, estaba flaquísimo”