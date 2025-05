Óscar Agudelo de ‘Yo Me Llamo’ recibió tremendo regalo de la esposa del original

Yo Me Llamo

El episodio 82 de ‘Yo Me Llamo’ es quizás uno de los más conmovedores que se ha visto en esta décima temporada luego de que saliera eliminado ‘Martín Elías’, doble que lucho contra ‘Óscar Agudelo’ en el canto final y perdió. Justamente el último artista en mención tuvo nuevamente una mala presentación a pesar de los regalos que le dio la mismísima esposa del Agudelo de la vida real.

Este concursante ha pasado por más ‘duras’ que ‘maduras’ en la competencia debido a que se ha salvado en varias ocasiones de ser eliminado del formato de canto. Ante esto, la producción le preparó una sorpresa de la que millones de colombianos fueron testigos en la noche de este juves 15 de mayo.

Mientras tomaba su clase en La Escuela, previo a su presentación en el Templo de la Imitación, al recinto llegó Edith Torres, esposa del intérprete de ‘La cama vacía’, que lo acompañó fielmente hasta su último suspiro el 16 de diciembre de 2023.

Torres quiso alegrarle la vida a esta participante, entregándole un corbatín y unos zapatos que su amado usó en vida, acompañados de unas palabras de motivación.

“Me da mucha emoción el homenaje que le estás haciendo a mi esposo. (...) Tiene la voz, pero le hace falta mucho, con todo respeto, ya que el maestro Óscar Agudelo era una voz nasal. Él era una persona que no expresaba mucho, pero lo que expresaba lo expresaba con el corazón, con sentimiento. Tiene que ser un poco más noble y no tan arrogante”, manifestó Edith.

Tras este impulso, el concursante se le midió a cantar las letras del tema ‘Todo es amor’, pero dejó decepcionados a los jurados, especialmente a Amparo Grisales, misma que le dijo: “Te falta, porte, elegancia, parada en el escenario. La voz no es un vibrato, sino como un temblor, ese fraseo sonó raro”.