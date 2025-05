Novia de ‘Epa Colombia’ confesó que se siente discriminada ante la justicia por relación con otra mujer, “nos están imponiendo”

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’ es una creadora de contenido y empresaria colombiana que desde hace varios años se ha destacado en la industria del entretenimiento debido a la serie de polémicas en las que se vio envuelta. Sin embargo, una de las que le pasó factura fueron los daños al TransMilenio durante el año 2019, el que hoy la tiene pagando una condena de cinco años en la cárcel El Buen Pastor.

Se cumplen cuatro meses desde que ‘Epa Colombia’ se encuentra recluida en la cárcel ‘El buen pastor’, siendo este un duro golpe para su familia y por supuesto, para su pareja, Karol Samantha, con quien lleva ya un buen tiempo de relación y juntos le dieron la bienvenida a su hija, Daphne Samara, quien está próxima a cumplir un año de vida.

La repentina captura de la empresaria de las keratinas trajo consigo que su pareja, Karol, se hiciera cargo de cada uno de sus negocios y durante este tiempo también ha buscado ser apoyo vital a nivel jurídico para que Daneidy logre recobrar su libertad, situación que no has sido para nada sencilla y ahora a través de sus redes sociales, expuso la discriminación que están viviendo al ser una pareja del mismo sexo:

“Quiero compartirles la negativa que recibimos como madre cabeza de familia, la verdad yo Karol Samantha me siento discriminada, siento que nos están imponiendo unos roles heterosexuales a que me refiero a esto, Daneidy y yo somos una pareja de mujeres, sí, somos dos madres sí, pero Daneidy es la madre cabeza de familia y eso no hay que discutirlo con nadie. Yo creo que es evidente ante las redes ante la realidad que Daneidy ha sido la fuerza de nuestro hogar, de sus padres, de su empresa, entonces no entiendo por qué nos quieren imponer un estereotipo que no es (…)

Otra negación, la ley de utilidad pública porque no aplica, la domiciliaria porque es una terrorista, la verdad, yo hago un llamado a la justicia colombiana para que evalúen muy bien el caso de Daneidy desde el día uno hasta el día de hoy. Daneidy siempre ha estado dispuesta a enmendar lo causado, tengo fe en la justicia colombiana, pero tengo creo ciegamente en la justicia divina, porque Dios no deja solos a sus hijos", fueron las declaraciones expuestas por parte de la pareja de ‘Epa Colombia’.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de ‘Epa Colombia’ a su novia Karol Samantha?

La novia de ‘Epa Colombia’, Karol Samantha, fue invitada al programa ‘Buen día Colombia’, donde recibió la sorpresa a través de un video en el que la empresaria le pidió matrimonio, pero no con un anillo sino con una pulsera que ella misma diseñó, a lo que por supuesto, Karol respondió con un sí.