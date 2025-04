“No lo asimilo”, novia de Epa Colombia reveló lo duro que fue ver cómo se llevaban a la cárcel a su pareja

Epa Colombia, la famosa influencer que se hizo viral hace algunos años por sus particulares videos, fue capturada el 30 de enero y trasladada a la cárcel El Buen Pastor. Lugar donde debe cumplir una condena de 5 años de prisión, debido a los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas.

A pesar de que Daneidy Barrera tuvo que pagar varias multas y llevaba un proceso judicial de hace tiempo, esto no fue suficiente para que los jueces encargados estipularan su condena. Quien quedaría con su hija y le haría frente a la empresa de la influencer, sería su pareja actual, Karol Samantha, la cual ha demostrado todo su apoyo a la empresaria, incluso se le ha podido ver fuera de las estancias de la prisión junto a amigos y trabajadores en varias ocasiones, con el fin de enviar apoyo a Barrera.

Novia de Epa Colombia reveló lo duro que fue ver cómo se llevaban a la influencer a la cárcel

Karol Samantha expresó el deseo de compartir un mensaje con sus seguidores y los de la influencer, en donde les sugirió que vivieran cada día como si fuera el último. Esto debido a que no se sabe cuando Dios colocara pruebas que le dan un giro por completo: “No olvidaré ese 27 de enero de 2025. Dane salió a trabajar, yo me quede en casa con la bebé a las 6:30 pm y mire las cámaras, dándome cuenta de lo que estaba pasando. No lo podía creer y todo paso muy rápido, me sentía impotente de ver como se la llevaban como si fuera una criminal (...)” expresó Karol.

Posteriormente, indicó que la trasladaron al Bunker y tres días después sería trasladada a la Cárcel el Buen Pastor: “Me derrumbé por completo, han pasado los meses y aun mi mente no asimila que estés allá (...) admiro con todo mi ser a Dane por todo lo que es y por lo que soporta diario en ese lugar. Esto en verdad no. se lo deseo a absolutamente a nadie.”

La mujer ha expresado su fe a Dios y dijo que ahora solo quedaba esperar la decisión del juez, para que Epa Colombia logre estar en su hogar de nuevo.

Las movilizaciones que han hecho por Epa Colombia

Son varias las movilizaciones que se han realizado en procura de pedir que ‘La Epa’ salga de prisión o por lo menos tenga la opción de cumplir condena bajo la medida de casa por cárcel, algo que bajo la ley está desvirtuado debido a los delitos que la Corte Suprema de Justicia le impuso: instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación en el servicio de transporte público y oficial y daño en bien ajeno.

Una de las más recientes manifestaciones se presentó en la mañana del pasado miércoles 2 de abril, justo en frente del Juzgado 3 de Ejecución de Penas en Bogotá; más exactamente en el conocido Edificio Kaisser ubicado en el centro de la capital colombiana; lugar en el que una gran multitud llegó vistiendo camisetas y gorras con la foto de la influenciadora junto al mensaje “Libertad”.