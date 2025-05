Karina García, de ‘La casa de los famosos’, vivió incómoda situación en el aeropuerto de Medellín; la tildaron de “quita maridos”

‘La casa de los famosos 2′ está en su recta final y son los televidentes quienes tienen la decisión final sobre quien sigue en la competencia del ‘reality’ del Canal RCN y por ende, quien se lleva el premio de los 400 millones de pesos, al igual que Karen Sevillano durante la primera versión.

Días de tensión se han dado en ‘La casa de los famosos’ luego de la eliminación de Karina García y Yina Calderón respectivamente, quienes han buscado retomar su vida fuera del programa, situación que no ha sido para nada sencilla, sin embargo, algunas las han tomado con humor y hasta compartiendo estos momentos a través de las redes sociales.

Una de las más recientes tuvo que ver con que Karina García regresó a su natal Medellín, más emocionada que nunca al poder ver a sus hijos y el resto de sus seres queridos, demostrando así lo importante que son para ella. Pero en medio del recorrido hacia su hogar terminó confesando la situación que vivió en el aeropuerto y que tuvo que ver con dos mujeres, quienes le regalaron a sus maridos y otros que aseguraron que lo mejor era guardarlos, ya que Karina salió del ‘reality’.

“Yo estoy en shock, imagínate que ahorita en el aeropuerto, una señora, ‘Karina, yo estoy casada, amo a mi marido, pero si quieres me lo puedes quitar que yo te perdono’. Y yo le dije, señora, se lo juro que a mí no me gusta quitar maridos, qué pena con esa señora, no entiendo nada, no he cogido mi celular, no entiendo por qué me está diciendo eso.

Y otra me grito que señoras agarren a sus maridos, que ya salió Karina García y yo como así, pero cuáles maridos, la verdad, no entiendo", fueron las declaraciones de Karina García, de ‘La casa de los famosos’, donde las risas no faltaron.

¿Por qué la hija de Karina García, de ‘la casa de los famosos’ no vive en Colombia?

La hija de Karina García, Isabella, desde hace un tiempo no reside en Colombia, sino en Estados Unidos, pues con el fin de tener una mejor calidad de vida, la exparticipante de ‘La casa de los famosos decidió que su hija siguiera con sus estudios en este país, para que así finalizara su colegio y se acoplara mucho más fácil a la hora de iniciar una carrera universitaria.