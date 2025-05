Periodista de Noticias Caracol expuso cómo están estafando a la gente bajo su nombre; todo ocurrió estando fuera de Colombia

Noticias Caracol es el informativo que hace parte de Caracol Televisión hace más de 10 años y durante sus diferentes emisiones busca convertirse en el noticiero favorito de los televidentes en compañía de todo un grupo de periodistas y presentadores quienes son los encargados de llevarle al público los principales hechos que rodean al país y otros lugares del mundo.

Una de las más queridas y que ha logrado adquirir una amplia visibilidad tanto en la pantalla chica como en redes sociales es Alejandra Giraldo, quien durante más de cinco años ha formado parte de Noticias Caracol, siendo parte de la primera emisión del informativo en compañía de Andrés Montoya.

Si bien, desde hace varias semanas, la paisa se encuentra alejada del informativo, ya que se encuentra tomando unas respectivas vacaciones en China en compañía de su esposo, Alejandro Serrano, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que siga bastante activa en redes sociales, donde hace pocos días aseguró: “Ojo crearon un perfil falso en Facebook, con la misma foto y nombre de mi perfil real, para confundir a las personas y están pidiendo ayuda. No soy yo, no vayan a caer, si les escriben a mi nombre, reporten la cuenta, por favor. Gracias”.

Las mencionadas declaraciones de Alejandra Giraldo estuvieron acompañadas de unas capturas de pantalla en las que la mujer que se hace pasar por ella, comienza a escribirle a algunas personas, demostrándoles un aparente cariño, el cual no existiría, pues buscaría, al parecer, pedirles dinero, por esto se dio la mencionada alerta de la periodista de Noticias Caracol.

¿Por qué Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, no tiene hijos?

Alejandra Giraldo en pasadas apariciones confesó que tomó la decisión de no tener hijos, siendo esta una decisión en conjunto con su pareja, Alejandro Serrano. Además, construyeron una familia en compañía de sus dos mascotas, Napito y Vita María, a quienes les demuestran su amor a pesar de que ‘Napito’ falleció hace varios meses.

Otro de los motivos que la habría llevado a tomar esta decisión tendría que ver con que Giraldo padece una enfermedad llamada síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune que ataca principalmente a las glándulas encargadas de la saliva y las lágrimas, lidiando con esta en varios momentos de su vida.