Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, reveló que no todo está “decidido” tras competencia con Mateo Carvajal

Melina Ramírez es una exreina de belleza, presentadora y modelo colombiana, quien se ha dado a conocer en la pantalla chica gracias a programas de Caracol Televisión como lo son ‘El Desafío’ y ‘Yo me llamo’ del cual actualmente forma parte en compañía de Laura Acuña. Pero, más allá de sus logros a nivel profesional, el título de mamá es el que más ha llenado su corazón desde que se enteró de que estaba embarazada con su pareja de aquel momento, Mateo Carvajal, teniendo así la custodia compartida de su hijo, Salvador.

La ahora expareja se conoció durante una de las temporadas del ‘Desafío’, evidenciando a través de sus redes sociales el amor que se tienen y los proyectos que adelantaban juntos. Sin embargo, con algunos meses de gestación, ambos confirmaron a través de sus redes sociales que su relación había llegado a su fin por diferencias irreconciliables, pero a pesar de ello, el amor por su hijo, Salvador, siempre va a estar presente.

Actualmente, la presentadora de ‘Yo me llamo’ volvió a encontrar el amor en Juan Manuel Mendoza, mientras que Mateo hace pocos días habría terminado una relación. Cabe resaltar que Salvador, reside con Melina en Bogotá, mientras que cada 15 días viaja a Medellín con el fin de pasar tiempo de calidad con su padre y en medio de sus diferentes apariciones juntos ha mostrado que el pequeño desde ya es hincha de Atlético Nacional, hecho que no fue bien recibido por parte de Melina quien ha buscado acercarse al fútbol con su hijo, teniendo en cuenta que ella es fiel hincha del Deportivo Independiente Medellín y así lo hizo saber recientemente:

“Un Salvador futbolero de la suerte. Lo del equipo de fútbol colombiano no está decidido del todo. Y si este es nuestro plan favorito. Pd: Ama sus pies, porque con ellos puede jugar fútbol, qué cosita más hermosa. Tanto que aprender de ellos”, fueron las declaraciones que añadió Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’. Hasta el momento, Mateo no se ha referido al tema, pero las apariciones con su hijo no pasan de largo.

¿Por qué Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’ cerró su empresa?

Melina Ramírez hace pocas semanas a través de sus redes sociales confirmó que le dice adiós a su empresa ‘Go up’, de alimentos a base de proteína. Si bien, esta decisión no fue para nada sencilla, habrían sido varios los factores la que la llevaron a cerrarlo, destacando que el emprender en Colombia termina siendo todo un reto.