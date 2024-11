Entre lágrimas, Marcela Reyes habló sobre su reciente divorcio y la situación de su expareja, Dj Exótic

Marcela Reyes es una reconocida dj paisa, pero también influencer que consolidado su carrera en la industria musical por sus vibrantes mezclas y presentaciones en discotecas y diferentes eventos de prestigio. Así mismo, siempre ha sido muy activa en sus redes sociales, lo que la ha llevado a cautivar una gran audiencia que la siguen constantemente y mantienen al tanto de ella. Por estos días, el nombre de la Dj volvió a ser noticia por el lamentable hecho que vivió el padre de su hijo, Dj Exotic que fue gravemente herido en un tiroteo mientras realizaba un evento musical en Cali, si bien aún no hay un diagnóstico claro del estado de salud del artista, hace unos días se viralizó la noticia que había fallecido, acontecimiento que Marcela tuvo que salir a desmentir.

PUBLICIDAD

Hasta el momento Marcela no había dado entrevistas, ni hablado públicamente del tema y en general sobre ella. No obstante, para Los40 la influencer habló sobre el tema y sobre su reciente separación, la cual le ha afectado notoriamente, pues al preguntarle sobre el tema, Reyes respondió con la voz entre cortada y contó más detalles al respecto.

“Hace unos meses, si estoy separada, también fue algo difícil... me casé pensando que iba a ser para toda la vida. He tenido dos hogares y en mis dos hogares he pensado que era para toda la vida porque soy súper de familia. No soy de estar soltera, ni me gusta que me piropeen, no me siento cómoda y me gustaba la estabilidad. Una separación no es fácil más cuando tú te vas amando” expresó Marcela confirmando su separación. Frente a esto, el entrevistador le preguntó sobre a quién llamaba cuando se sentía mal o con quién buscaba ayuda, a lo que ella respondió intentando no quebrarse que a nadie, indicando que se guarda todo para ella sola, pero que “Todo pasa por algo”.

Frente a la situación actual de su expareja, comentó que la familia le ha pedido que salga a hablar públicamente al respecto, ya que ellos no están en condiciones, también hizo énfasis sobre su hijo Valentino, al que ha buscado proteger de toda la propagación de noticias falsas que han girado sobre el lamantable suceso.