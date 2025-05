Marcela Reyes confirmó que Karina García se involucró en su relación sentimental, siendo su amiga

Marcela Reyes es una reconocida dj paisa, pero también influencer que consolidado su carrera en la industria musical por sus vibrantes mezclas y presentaciones en discotecas y diferentes eventos de prestigio. Así mismo, siempre ha sido muy activa en sus redes sociales, lo que la ha llevado a cautivar una gran audiencia que la siguen constantemente y mantienen al tanto de ella.

PUBLICIDAD

Hace un tiempo, Marcela pasó por ‘La Casa de los Famosos’, siendo invitada a una de las tradicionales fiestas de los días sábados, pero llamó la atención como la dj evadió a quien supuestamente era su amiga, Karina García. Razón que dio para que los internautas buscaran la verdadera razón de su actitud con la integrante del reality.

Ante todos los comentarios sobre su visita, Marcela reveló en sus redes que su lejanía fue una petición del canal, para que el “favoritismo” entre los participantes no fuera evidente, razón que no convenció a muchos. Posteriormente, en medio de un live por su Instagram, estaba tomando y allí habría afirmado que sí tiene algunos inconvenientes con Karina.

Además, llamó la atención de uno de los comentarios de sus amigas en medio del en vivo: “confirmo que si le falló, el abrazo de Judas lo recibió en La Casa de los Famosos”.

Marcela Reyes confirmó la traición de Karina García en ‘Buen Día Colombia’

Después de todos estos rumores, la noticia se confirmó en medio de una entrevista de Buen Día Colombia con Marcela Reyes. En ella la dj expresa que le contaron muchas situaciones que habían sucedido con su amiga (Karina) y su expareja, quienes tenían una relación sentimental a escondidas.

Mientras que expresó que en su visita a la casa estaba mu confundida con todo, pero actuó profesionalmente, además de que se vio muy restringida por la producción del canal y que incluso lloró en el camerino.

¿Cuándo se separó Marcela Reyes de su expareja?

“Hace unos meses, si estoy separada, también fue algo difícil... me casé pensando que iba a ser para toda la vida. He tenido dos hogares y en mis dos hogares he pensado que era para toda la vida porque soy súper de familia. No soy de estar soltera, ni me gusta que me piropeen, no me siento cómoda y me gustaba la estabilidad. Una separación no es fácil más cuando tú te vas amando” expresó Marcela confirmando su separación en la emisora Los 40, en el mes de noviembre de 2024.