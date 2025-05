Ornella Sierra reveló que se someterá a procedimiento estético por influencia de comentarios

Ornella Sierra se dio a conocer de forma más amplia por su participación en “La Casa de los Famosos 1” donde durante cuatro meses hizo parte del reality, ganándose el corazón de miles de colombianos que ahora la siguen incondicionalmente. La influenciadora regresó a la segunda temporada, tomando las riendas como host digital, brindándole al público un acceso exclusivo detrás de cámaras y contenido adicional que complementará la experiencia de los televidentes, rol que duro solo unos meses y por el que se rumoró que había sido despedida.

Sin embargo, Ornella contaba con una base sólida de seguidores que están al pendiente de ella desde hace años, por su destacable forma de mantener su conexión con la audiencia y su conocimiento del formato. Por otro lado, Sierra también recibe muchos comentarios de hate, sobre todo al opinar sobre su trabajo y también su aspecto físico.

Tras venir recibiendo algunos comentarios fuertes, Ornella tomo la decisión de hacerse una reducción mamaria, con el fin de acabar varias problemáticas no solo de estética, sino también de su salud. Antes de dar todo el contexto, dijo que lo que le generaba el tamaño actual de sus senos, debido a que subió de peso y con ciertas prendas se ve puede llegar a ver vulgar, sin ella buscarlo.

Ornella Sierra confesó que tuvo que ir al psicólogo tras ataques en redes

“Que yo haya dejado de ser host digital del ‘reality’ no quiere decir que ya haya dejado todo tirado para la basura, no (…) Porque no a mí no me echaron, no la embarré, no me echaron por moza (…) Mi cortada de cabello si fue cortada de ciclos también (…) Me eché a la muerte en enero, me eché a la muerte en febrero, me tocó ir al psicólogo. Había muchas mujeres hablando de forma despectiva de mí, fufurufa, p$rr% de todo, que opino de eso, pues que uno habla desde lo que tiene en el corazón. Voy a volverme a meter al quirófano después de tres años",