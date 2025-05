Norma Nivia de ‘La casa de los famosos’ reveló lo que realmente piensa de Melissa Gate

La reciente edición de ‘La casa de los famosos’ ha dado mucho de qué hablar, y uno de los personajes que ha generado más comentarios es, sin duda, Melissa Gate, el alter ego desinhibido y políticamente incorrecto de la actriz Melissa Puerta. Recientemente, Norma Nivia, otra de las participantes del reality show, ofreció su perspectiva sobre ambas facetas de Melissa en una entrevista para el programa matutino de los fines de semana de City Tv, Bravíssimo, dejando entrever una clara distinción entre la persona y su personaje.

Norma Nivia habla por primera vez de Melissa Gate tras su eliminación

Norma Nivia no dudó en expresar su cariño y admiración por Melissa Puerta, describiéndola con palabras elogiosas que resaltan su personalidad genuina y positiva. Según Norma, “Melissa Puerta me parece divida, de verdad es una bacana, es tierna. Ella me parece hermosa por dentro y por fuera, es super inteligente. Melissa Puerta tiene todo mi corazón ganado”. Estas declaraciones muestran una conexión profunda y un gran aprecio por la persona detrás de las cámaras y las controversias.

Sin embargo, la opinión de Norma cambia ligeramente cuando se refiere a Melissa Gate, el personaje que ha protagonizado momentos de humor ácido y comentarios sin filtro dentro de la casa. Al ser preguntada sobre su alter ego, Norma Nivia comentó con una sonrisa: “Melissa Gate me hace reír demasiado. Es políticamente incorrecta. Melissa Gate solo dice todo lo que muchas veces pensamos pero no nos atrevemos a decir, entonces es como ese desfogue y a mí me da mucha risa”.

Estas declaraciones de Norma Nivia revelan una interesante percepción sobre el fenómeno de los alter egos en la televisión y la vida pública. Mientras que Melissa Puerta es vista como una persona tierna e inteligente, Melissa Gate representa esa voz interna que a menudo se queda callada por las normas sociales. La capacidad de Melissa para transitar entre ambas personalidades parece ser algo que Norma encuentra entretenido y hasta cierto punto, liberador.

La honestidad y claridad de Norma al diferenciar sus sentimientos hacia Melissa Puerta y Melissa Gate han generado diversas reacciones entre los seguidores del programa. Muchos se identifican con la idea de que a veces es necesario un personaje “políticamente incorrecto” para expresar pensamientos que, aunque puedan generar controversia, también conectan con una parte del público.