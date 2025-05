Norma Nivia gritó a todo pulmón la salvación de ‘Peluche’ en ‘La Casa de los Famosos’

El pasado 4 de mayo fue considerado como fiesta patria, a quienes no querían ver a la actriz Norma Nivia en La Casa de los Famosos, mujer que tras su salida dejó con el corazón roto a otro de los participantes, ‘Peluche’. Precisamente la mujer de 46 años aprovechó que ya no está en el set de RCN para defender a su nuevo amor.

Este tipo de programas se han prestado para servirle de puente entre quienes quieren darle una nueva oportunidad al corazón, como sucedió en la primera entrega con ‘Culotauro’ y Diana Angel, y Nataly Umaña y Miguel Melfi.

Norma Nivia fue eliminada de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

En esta ocasión cupido flechó a varios, dentro de ellos a Karina García y Altafulla, y Norma y ‘Peluche’; aunque este par de tortolitos están en la boca de muchos luego de que la mujer que hizo parte del elenco de ‘La Ley del Corazón", asegurara que su amorío no es para nada una estrategia.

“Yo no creo que esto sea una estrategia de Mateo, ¿Quién va a querer hacer un show así? No creo que sea capaz de hacerme algo así. Ninguno de nosotros está libre de culpa, todos hemos sentido celos y ya”, expresó en una reciente publicación en Instagram donde acumula 615.000 seguidores, cuenta en la que saltó en una pierna al ver que su novio ganar la prueba de salvación.

“Qué sufrimiento, menos mal no se la robaron. Carla me mencionó y dijo que yo estaba aquí desesperada; menos mal no se dejó robar la salvación. Me hacen mucha falta mis chicos de ‘Agua’”, expresó Norma en un reciente video en el que se le vio con una enorme sonrisa al ver que ‘Peluche’ aún mantiene los sentimientos intactos.